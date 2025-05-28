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Посол Гандилов: Отношения между нашими странами укрепляются и расширяются

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- Нина Ничипорова
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По случаю 107-й годовщины создания Азербайджанской Демократической Республики посольством Азербайджанской Республики в Кыргызской Республике был организован торжественный приём в честь Дня независимости.

Поздравить дружественный азербайджанский народ с большим праздником пришли депутаты ЖК, видные политические и общественные деятели Кыргызстана, послы дипмиссий в Бишкеке, представители бизнеса, международных организаций, научных кругов, культуры и искусства, азербайджанской диаспоры. Прием начался с исполнения государственных гимнов Азербайджанской Республики и Кыргызской Республики.

Как отметил, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана Латиф Гандилов, в истории Азербайджана много славных страниц, и одна из главных – это День независимости Азербайджанской Республики, который отмечается 28 мая. В своем выступлении посол особо подчеркнул, что реальность современного Азербайджана и сохранение независимости страны связаны с именем Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. И сегодня эту линию уверенно проводит в жизнь Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

- В истории независимого Азербайджана есть особые даты. Это - историческая Победа в Отечественной войне в сентябре 2020 года и антитеррористические мероприятия 19-20 сентября 2023 года. Сегодня Азербайджанская Республика, которая подверглась агрессии, оккупации и давлению, наконец обрела полную независимость и территориальную целостность, - сказал Латиф Гандилов.

Однако, по его словам, проблем не стало меньше, а наоборот. Трагедия пропавших и пленных является одним из тяжких последствий агрессии Армении против Азербайджана. В результате Первой Карабахской войны почти 4000 азербайджанцев уже 30 лет считаются без вести пропавшими. Более 13,4% общей территории страны (86 600 кв. км.) оказались заминированы. На освобожденных территориях находится около 1,5 млн. мин и взрывчатых веществ, что создает серьезную угрозу для гражданского населения и препятствует возвращению беженцев. С 2020 года по март 2025 произошел 231 инцидент, в результате чего пострадали и погибли 384 человека, включая женщин и детей. За последние 30 лет общее число жертв мин в Азербайджане превысило 3400 человек. Азербайджан сегодня практически своими силами проводит разминирование.

Как отметил посол, в данное время в Баку идет открытый судебный процесс над 15-ю военными преступниками сепаратистского режима Карабаха. Готов текст мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Азербайджан ждет исполнения двух важных требований. Первое касается роспуска Минской группы ОБСЕ, которая изжила себя после освобождения оккупированных территорий. И второе требование - это изменение Конституции Армении, поскольку в ней содержатся открытые территориальные претензии.

В своем выступлении Латиф Гандилов остановился и на межгосударственных отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном.

- Благодаря постоянному политическому диалогу на высшем уровне особенно за прошедшие два года азербайджано-кыргызское сотрудничество заметно укрепилось и расширилось, наполнилось многими конкретными взаимовыгодными проектами в экономической и гуманитарной сферах. Два года назад президенты наших стран - Ильхам Алиев и Садыр Жапаров договорились о проведении Дней культуры Кыргызстана в Баку и Азербайджана в Бишкеке. И задача, поставленная главами государств, выполнена на высочайшем уровне, - отметил в своем выступлении Латиф Гандилов.

Как отметил господин посол, Дни культуры Кыргызстана в Азербайджане прошли в прошлом году в самом дорогом для сердца каждого азербайджанца месте – в концертном зале Культурного центра имени Гейдара Алиева. Этот зал для выступлений предоставляется далеко не для всех. Но для братского кыргызского народа он широко и гостеприимно распахнул свои двери. В этом году с триумфом прошли Дни культуры Азербайджана в Кыргызстане. "Дни культуры вновь подтвердили, что мы – близкие, братские народы, показали нашу общность", - подчеркнул Латиф Гандилов.

Он также отметил, что уставной капитал Азербайджано-Кыргызского фонда развития увеличился с 25 миллионов долларов до ста миллионов. И эти средства работают, на них строятся важные для Кыргызстана объекты. "И мы на этом не остановимся, будем и дальше совместно работать на благо наших стран", - заверил господин посол.

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана Медер Машиев в своем выступлении поздравил от имени кабинета министров народ Азербайджана с Днем независимости. Он подчеркнул, что Азербайджан добился больших успехов в экономической и социальной сферах, имеет достойный авторитет в мировом масштабе и играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня.

- Мы искренне рады тому, что на основе договоренностей, которые были достигнуты между нашими лидерами – президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым наше союзническое взаимодействие, наши партнерские отношения поступательно развиваются во всех областях. Это и политический диалог, и взаимодействие на международной арене. Это наши и торгово-экономические, культурно-гуманитарные связи, - отметил Медер Машиев.

Посол и министр по традиции подняли бокалы с шампанским за праздник - День независимости и за дружбу и разрезали праздничный торт. И какой же праздник без обильных и вкусных угощений! Как всегда посольство Азербайджана постаралось угостить друзей изысканными блюдами и было по-восточному обычаю очень гостеприимным. Прием прошел с большим успехом, гости благодарили посла и сотрудников посольства за высокую организацию торжества.


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URL: https://www.vb.kg/446387
Теги:
Азербайджан, посольство, президент, сотрудничество, культура
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