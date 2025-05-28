ОДКБ подписала ключевые документы в Бишкеке

В столице Кыргызстана, Бишкеке, состоялось заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В рамках встречи был подписан ряд документов, направленных на укрепление сотрудничества государств – членов ОДКБ в сфере коллективной безопасности.

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов проинформировал участников о готовности шести проектов документов, вынесенных на рассмотрение. Все они, за исключением одного, прошли процедуру внутригосударственного согласования.

Среди ключевых решений:

План развития военного сотрудничества государств – членов ОДКБ на 2026–2030 годы;

Изменения в решение Совета коллективной безопасности от 15 сентября 2015 года, касающиеся управления войсками и коллективными силами ОДКБ;

План совместной подготовки органов управления и формирований системы коллективной безопасности на 2026 год.

Проект документа "О дорожной карте по развитию сотрудничества ОДКБ, СНГ и ШОС" был исключён из повестки, поскольку не прошёл согласование во всех странах-участницах. По словам Тасмагамбетова, работа над ним будет продолжена в установленном порядке.

"В соответствии с процедурой, документы, не прошедшие внутригосударственное согласование, не выносятся на рассмотрение Совета министров обороны. В связи с этим предлагается подписать только согласованные материалы", - отметил Генсек ОДКБ.