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ОДКБ подписала ключевые документы в Бишкеке

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В столице Кыргызстана, Бишкеке, состоялось заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В рамках встречи был подписан ряд документов, направленных на укрепление сотрудничества государств – членов ОДКБ в сфере коллективной безопасности.

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов проинформировал участников о готовности шести проектов документов, вынесенных на рассмотрение. Все они, за исключением одного, прошли процедуру внутригосударственного согласования.

Среди ключевых решений:

План развития военного сотрудничества государств – членов ОДКБ на 2026–2030 годы;

Изменения в решение Совета коллективной безопасности от 15 сентября 2015 года, касающиеся управления войсками и коллективными силами ОДКБ;

План совместной подготовки органов управления и формирований системы коллективной безопасности на 2026 год.

Проект документа "О дорожной карте по развитию сотрудничества ОДКБ, СНГ и ШОС" был исключён из повестки, поскольку не прошёл согласование во всех странах-участницах. По словам Тасмагамбетова, работа над ним будет продолжена в установленном порядке.

"В соответствии с процедурой, документы, не прошедшие внутригосударственное согласование, не выносятся на рассмотрение Совета министров обороны. В связи с этим предлагается подписать только согласованные материалы", - отметил Генсек ОДКБ.


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URL: https://www.vb.kg/446388
Теги:
ОДКБ, Кыргызстан
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