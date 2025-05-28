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Садыр Жапаров открыл памятник погибшим пограничникам

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 28 мая, в Национальном историко-мемориальном комплексе "Ата-Бейит" принял участие в церемонии открытия памятника военнослужащим, погибшим при защите государственной границы Кыргызстана.

Главу государства сопровождали заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики - председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев и другие официальные лица.

Военнослужащие сняли полотно с памятника, после чего был исполнен Государственный гимн Кыргызской Республики.

После возложения цветов к мемориалу участники почтили память погибших минутой молчания. Затем был произведен троекратный оружейный залп.

Глава государства возложил цветы к памятнику, установленному в память о военнослужащих, погибших при защите государственной границы страны. Затем собравшиеся прочли молитву.

В завершении мероприятия Президент Садыр Жапаров побеседовал с родственниками героев и отметил, что их подвиг навсегда останется в памяти кыргызского народа.


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URL: https://www.vb.kg/446390
Теги:
граница, приграничные конфликты, Кыргызстан, Погранслужба, Садыр Жапаров
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