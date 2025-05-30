В Узгенском районе построят склад для хранения фруктов и овощей

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев заложил капсулу в строительство торгово-логистического центра по хранению фруктов и овощей в селе Большевик Узгенского района.

Торгово-логистический центр, строительство которого осуществляет "Большевик багбандар биримдиги", значительно облегчит хранение и экспорт урожая местных садоводов. Склад способен хранить 600 тонн фруктов и овощей. Стоимость проекта - 35 миллионов сомов. Средства были получены от Всемирного банка в рамках проекта "Арис" в виде кредита в размере 35 млн сомов под 2% годовых сроком на 7 лет.

По итогам мероприятия государственным органам даны соответствующие поручения по созданию необходимых условий и оказанию поддержки инвесторам, а также принят ряд решений.