Погода
$ 87.30 - 87.73
€ 98.75 - 99.75

В Узгенском районе построят склад для хранения фруктов и овощей

216  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев заложил капсулу в строительство торгово-логистического центра по хранению фруктов и овощей в селе Большевик Узгенского района.

Торгово-логистический центр, строительство которого осуществляет "Большевик багбандар биримдиги", значительно облегчит хранение и экспорт урожая местных садоводов. Склад способен хранить 600 тонн фруктов и овощей. Стоимость проекта - 35 миллионов сомов. Средства были получены от Всемирного банка в рамках проекта "Арис" в виде кредита в размере 35 млн сомов под 2% годовых сроком на 7 лет.

По итогам мероприятия государственным органам даны соответствующие поручения по созданию необходимых условий и оказанию поддержки инвесторам, а также принят ряд решений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446397
Теги:
Бакыт Торобаев, Узгенский район
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  