В Бишкеке пройдет ярмарка традиций и вкусов

С 1 по 6 июня на площадке перед зданием Агропрома (ул. Киевская, 96А) в Бишкеке пройдет выставка-ярмарка "Национальные ценности начинаются с сельского хозяйства".
Посетителей ждёт насыщенная программа:
- национальные блюда и напитки,
- изделия народных ремесленников,
- традиционная одежда, музыкальные инструменты,
- продукция отечественных перерабатывающих предприятий.
В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, консультации для аграриев, лекции о национальных ценностях и современной агропромышленной политике.
Для детей предусмотрены анимации, игры и бесплатное мороженое. Лучших участников выставки ждут призы.