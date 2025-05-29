В Бишкеке пройдет ярмарка традиций и вкусов

С 1 по 6 июня на площадке перед зданием Агропрома (ул. Киевская, 96А) в Бишкеке пройдет выставка-ярмарка "Национальные ценности начинаются с сельского хозяйства".

Посетителей ждёт насыщенная программа:

- национальные блюда и напитки,

- изделия народных ремесленников,

- традиционная одежда, музыкальные инструменты,

- продукция отечественных перерабатывающих предприятий.

В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, консультации для аграриев, лекции о национальных ценностях и современной агропромышленной политике.

Для детей предусмотрены анимации, игры и бесплатное мороженое. Лучших участников выставки ждут призы.