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В Бишкеке пройдет ярмарка традиций и вкусов

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- Светлана Лаптева
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С 1 по 6 июня на площадке перед зданием Агропрома (ул. Киевская, 96А) в Бишкеке пройдет выставка-ярмарка "Национальные ценности начинаются с сельского хозяйства".

Посетителей ждёт насыщенная программа:

- национальные блюда и напитки,

- изделия народных ремесленников,

- традиционная одежда, музыкальные инструменты,

- продукция отечественных перерабатывающих предприятий.

В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, консультации для аграриев, лекции о национальных ценностях и современной агропромышленной политике.

Для детей предусмотрены анимации, игры и бесплатное мороженое. Лучших участников выставки ждут призы.


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URL: https://www.vb.kg/446398
Теги:
выставка, Бишкек
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