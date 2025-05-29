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В Узгене запущен инкубационный цех по разведению рыбы

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- Светлана Лаптева
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В рамках рабочей поездки по Ошской области министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев открыл инкубационный цех при филиале госпредприятия "Кыргыз балыгы" в городе Узген.

Проект направлен на развитие аквакультуры, увеличение объемов вылова рыбы и обеспечение сельчан стабильной работой.

- Цель проекта - продовольственная безопасность и устойчивое развитие рыбной отрасли, - подчеркнул министр.

Инкубационный цех способен ежегодно производить до 15 миллионов штук мальков карпа, сазана и теплолюбивых видов рыб. Его строительство обошлось в 9 миллионов сомов. Поддержку в реализации проекта оказало Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA).

По словам специалистов, в цеху внедрены современные технологии, позволяющие воссоздать для икры и мальков условия, максимально приближенные к естественным.


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URL: https://www.vb.kg/446400
Теги:
рыбное хозяйство, Узгенский район
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