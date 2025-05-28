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Задержан бывший мэр города Ош по факту коррупции

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- Карыпбай кызы Толгонай
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27 мая 2025 года сотрудниками Следственной службы МВД Кыргызской Республики задержан бывший мэр города Ош И. Ж. по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и совершении коррупционных действий.

"В ходе расследования установлено, что постановлением Правительства Кыргызской Республики здание детского сада, расположенное по адресу: г. Ош, проспект Масалиева (ранее ул. Кыргызстан), было передано на баланс Внутренних войск МВД КР как объект специального назначения. Согласно решению, имущество подлежало использованию исключительно в государственных интересах - без права продажи или передачи третьим лицам.

Несмотря на это, в нарушение действующего законодательства, мэром г. Ош И.Ж. изданы незаконные постановления, в результате которых земельный участок был выведен из государственной собственности и передан в частные руки для строительства коммерческого объекта. На данной территории впоследствии была возведена гостиница.

В результате следственных мероприятий установлено, что государству причинен ущерб в размере 72 009 000 сомов, который полностью возмещён. Гостиница вместе с земельным участком возвращена в государственную собственность.

В настоящий момент подозреваемый задержан, проводятся процессуальные мероприятия, по результатам которых будет дана юридическая оценка действиям других причастных лиц".


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URL: https://www.vb.kg/446401
Теги:
задержание, Ош, мэр, МВД
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