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В Бишкеке заложили капсулу под строительство подземного комплекса

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В городе Бишкек на проспекте Чуй от улицы Шопокова до улицы Абдрахманова прошла церемония закладки капсулы под строительство современного подземного перехода и парковки на проспекте Чуй от улицы Шопокова до улицы Абдрахманова.

В своей торжественной речи мэр Айбек Джунушалиев отметил, что этот день имеет особое значение для города.

"За последние 30 лет в Бишкеке не было построено ни одного нового подземного перехода, поэтому этот проект имеет особое значение для города.

Сегодня мы предпринимаем серьезные шаги по формированию и развитию инфраструктуры города, ориентируясь не только на внешние инвестиции, но и активно работаем с внутренними инвестициями. Это очень важно для устойчивого развития столицы",-добавил мэр.

Общий бюджет строительства составляет 2 млрд сомов. Мэрия столицы передала объект в управление на условиях аренды для обеспечения окупаемости проекта.

Реализация инфраструктурного проекта не только улучшит транспортную ситуацию, но и станет важным шагом в модернизации городской среды.

Главная цель проекта - повышение безопасности, доступности и удобства для всех участников городской среды, а также экономия времени. Устранение проблемы парковки и создание подземного перехода помогут разгрузить центральные улицы, уменьшить пробки и обеспечить комфортный доступ для пешеходов.

Восстановительные работы дорожного полотна займут около 6-8 месяцев. В процессе реализации проекта будут созданы дополнительные рабочие места, как на этапе строительства, так и в период эксплуатации объекта.

По проекту подземный переход будет оборудован эскалаторами, современными лифтами и объектами социального и сервисного назначения. Подземная парковка, рассчитанная на более чем 220 автомобилей, значительно снизит нагрузку на центральные улицы города и облегчит поиск мест для стоянок.

Особое внимание в проекте уделено соблюдению современных стандартов безопасности, энергоэффективности и доступности для маломобильных групп населения.

Комплекс будет соединять два торговых центра и простираться от улицы Абдрахманова до улицы Шопокова, создавая удобное и безопасное пространство для горожан и гостей столицы. Это позволит значительно сократить пробки, увеличить количество парковочных мест и повысить удобство городской среды.

Проект финансируется за счет средств компании "Ташболот Холдинг" и ОсОО "Олд Бишкек", которые привлекают кредитные ресурсы и дополнительные средства инвесторов.


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URL: https://www.vb.kg/446403
Теги:
мэрия, строительство, Бишкек
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