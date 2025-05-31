В Душанбе рассмотрены вопросы признания электронных документов в СНГ

В городе Душанбе состоялось 32-е заседание Консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ), на котором от кыргызской стороны принял участие Директор Консульского департамента Министерства иностранных дел Сейтек Жумакадыр уулу.

На повестке мероприятия были обозначены вопросы, связанные с исполнением норм Венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года, Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года и двусторонних Консульских конвенций.

Кроме того, в ходе консультаций обсуждался вопрос признания электронных документов и электронных подписей должностных лиц компетентных органов государств-участников.

По итогам заседания подписан Протокол, включающий мероприятия по реализации договоренностей, достигнутых для решения вышеуказанных вопросов и наращивания потенциала Консультативного совета.