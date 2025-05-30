В Ошской области введены в эксплуатацию два ирригационных канала

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев принял участие в церемонии открытия межхозяйственных каналов "Сапарбаев-1" и "Сапарбаев-2", расположенных в Ноокатском районе.

Данные каналы обеспечивают поливной водой айыльные аймаки Кок-Жар, Тоолос и Он-Эки-Бел Ноокатского района.

Канал "Сапарбаев-1" протяжённостью 8,45 км и обеспечивает поливом 2 333 гектара сельскохозяйственных угодий. Через данный канал вода поступает на земли, обслуживаемые Ассоциациями водопользователей Кок-Жар, Абшыр-Таны и Тоолос-Ноокат.

Канал "Сапарбаев-2" имеет общую протяжённость 20,4 км и подаёт оросительную воду на 2 075 гектаров земли в айыльных аймаках Он-Эки-Бел и Тоолос.

- Ввод в эксплуатацию двух каналов значительно улучшит обеспечение местных фермеров оросительной водой, сократит потери воды и создаст условия для повышения урожайности и доходов в сельском хозяйстве. Развитие ирригационной инфраструктуры – одно из ключевых направлений устойчивой поддержки аграрного сектора", - отметил Бакыт Торобаев.