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В Ошской области введены в эксплуатацию два ирригационных канала

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- Светлана Лаптева
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Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев принял участие в церемонии открытия межхозяйственных каналов "Сапарбаев-1" и "Сапарбаев-2", расположенных в Ноокатском районе.

Данные каналы обеспечивают поливной водой айыльные аймаки Кок-Жар, Тоолос и Он-Эки-Бел Ноокатского района.

Канал "Сапарбаев-1" протяжённостью 8,45 км и обеспечивает поливом 2 333 гектара сельскохозяйственных угодий. Через данный канал вода поступает на земли, обслуживаемые Ассоциациями водопользователей Кок-Жар, Абшыр-Таны и Тоолос-Ноокат.

Канал "Сапарбаев-2" имеет общую протяжённость 20,4 км и подаёт оросительную воду на 2 075 гектаров земли в айыльных аймаках Он-Эки-Бел и Тоолос.

- Ввод в эксплуатацию двух каналов значительно улучшит обеспечение местных фермеров оросительной водой, сократит потери воды и создаст условия для повышения урожайности и доходов в сельском хозяйстве. Развитие ирригационной инфраструктуры – одно из ключевых направлений устойчивой поддержки аграрного сектора", - отметил Бакыт Торобаев.


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URL: https://www.vb.kg/446406
Теги:
Бакыт Торобаев, Ошская область
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