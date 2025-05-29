В Чуйской области закладывают виноградники, завезенные из Сербии

В Чуйской области Кыргызской Республики стартовала закладка новых виноградников на базе семеноводческого хозяйства сельскохозяйственный производственный кооператив "Жайыл" под руководством Алымбаевой Нурилы. На площади 1 гектар высажены саженцы сортов "Мустанг Италия", "Мустанг Гамбург" и "Виктория", завезённые из Республики Сербия.

Посадка проводится по схеме 1,7×3 метра, обеспечивающей благоприятные условия для развития растений и эффективного ухода. Это первый случай использования сербского посадочного материала в регионе, направленный на повышение товарных и технологических характеристик урожая.

Инициатива органично сочетается с общими положительными тенденциями в отрасли. По итогам 2024 года валовой сбор винограда в Кыргызской Республике составил 5990,1 тонны, увеличившись на 17,2 % по сравнению с предыдущим годом. Урожайность повысилась с 12,3 до 22,6 центнеров с гектара, несмотря на снижение общей площади насаждений.

Наибольшие темпы роста зафиксированы:

– в Ошской области - +74 % к валовому сбору;

– в Чуйской области - увеличение на 238 тонн;

– в Джалал-Абадской области - почти трёхкратный рост урожайности;

– в Баткенской области - рост урожайности более чем в два раза.

С учётом благоприятных агроклиматических условий и растущего спроса виноградарство рассматривается как перспективное направление диверсификации аграрного производства.

Напомним, для поддержки и развития отрасли Кабинетом Министров Кыргызской Республики была утверждена Программа развития садоводства и виноградарства на 2025–2029 годы (распоряжение №633-р от 14 октября 2024 года). Она направлена на реализацию Плана дейстВ Чуйской области началась закладка виноградников с использованием сортов винограда, привезенных из Сербии

В Чуйской области Кыргызской Республики стартовала закладка новых виноградников на базе семеноводческого хозяйства сельскохозяйственный производственный кооператив "Жайыл" под руководством Алымбаевой Нурилы. На площади 1 гектар высажены саженцы сортов "Мустанг Италия", "Мустанг Гамбург" и "Виктория", завезённые из Республики Сербия.

Посадка проводится по схеме 1,7×3 метра, обеспечивающей благоприятные условия для развития растений и эффективного ухода. Это первый случай использования сербского посадочного материала в регионе, направленный на повышение товарных и технологических характеристик урожая.

Инициатива органично сочетается с общими положительными тенденциями в отрасли. По итогам 2024 года валовой сбор винограда в Кыргызской Республике составил 5990,1 тонны, увеличившись на 17,2 % по сравнению с предыдущим годом. Урожайность повысилась с 12,3 до 22,6 центнеров с гектара, несмотря на снижение общей площади насаждений.

Наибольшие темпы роста зафиксированы:

– в Ошской области - +74 % к валовому сбору;

– в Чуйской области - увеличение на 238 тонн;

– в Джалал-Абадской области - почти трёхкратный рост урожайности;

– в Баткенской области - рост урожайности более чем в два раза.

С учётом благоприятных агроклиматических условий и растущего спроса виноградарство рассматривается как перспективное направление диверсификации аграрного производства.

Напомним, для поддержки и развития отрасли Кабинетом Министров Кыргызской Республики была утверждена Программа развития садоводства и виноградарства на 2025–2029 годы (распоряжение №633-р от 14 октября 2024 года). Она направлена на реализацию Плана действий на 2024 год и стратегических задач Указа Президента Кыргызской Республики №202 от 22 июля 2024 года.

Ожидается, что реализация программы позволит значительно укрепить продовольственную безопасность страны, расширить экспорт плодоовощной продукции и создать новые рабочие места в сельской местности.вий на 2024 год и стратегических задач Указа Президента Кыргызской Республики №202 от 22 июля 2024 года.

Ожидается, что реализация программы позволит значительно укрепить продовольственную безопасность страны, расширить экспорт плодоовощной продукции и создать новые рабочие места в сельской местности.