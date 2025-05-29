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"Сильная армия - сильная страна": Алишер Эрбаев о развитии ВС КР

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- Бакыт Стамов
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Сегодня, 29 мая Кыргызстан отмечает День Вооружённых сил - дату, символизирующую становление национальной армии как важнейшего института независимости и безопасности государства.

О том, как изменилась кыргызская армия за последние годы, какие задачи стоят сегодня перед военнослужащими, и какую роль в обеспечении обороноспособности играет Организация Договора о коллективной безопасности, с корреспондентом VB.KG поделился парламентарий Алишер Эрбаев.

- Алишер Ташбаевич, 29 мая Кыргызстан отмечает День Вооруженных Сил. Какие изменения вы могли бы отметить за последний год?

- За последний год многое изменилось. В первую очередь - инфраструктура. Строятся новые казармы, полигоны, учебные центры, военные городки приводят в порядок. Это всё для того, чтобы ребята служили в нормальных условиях и готовились по-настоящему.

Положительная динамика наблюдается и с обеспечением - государство старается: повысили зарплаты, двигается вопрос с жильём, больше стало поддержки для семей военнослужащих. Это очень важно - когда у бойца дома всё в порядке, он и служит увереннее.

Поступила новая техника - как своя, так и закупленная у партнёров. Особенно гордимся беспилотниками: Bayraktar TB2, "Акынжы", "Аксунгур" из Турции, а ещё российские "Орлан-10E". Это серьёзное усиление - такие вещи меняют подход к разведке и боям.

Обновили бронетехнику - 55 "Тигров", 50 "КамАЗов" для погранслужбы. Работают и над ПВО: мы получили С-300, а от Беларуси - модернизированный комплекс "Печора". На параде в Токмаке даже видели машины "Тор-М2КМ", уже в нашей раскраске. Это значит - они у нас на вооружении, и это мощное средство защиты от всего, что летает.

Ну и, конечно, не забывают о простом: новое стрелковое, бронежилеты, экипировка. Всё, что нужно солдату в повседневной службе. Деньги идут и на ремонт - чтобы техника не стояла, а работала.

ОДКБ здесь тоже играет важную роль: и учения, и поставки, и политическая поддержка. Так что шаг за шагом, но идём вперёд.

- С какими основными рисками сегодня сталкивается наша армия в условиях региональной нестабильности?

- Ситуация в регионе остаётся напряжённой, и, честно говоря, расслабляться нам точно рано. Афганистан всё ещё рядом - а это риск и со стороны боевиков, и по линии наркотрафика. Границы нужно держать крепко.

Но сейчас дело не только в границах и оружии. Угрозы стали другими - гибридными. Это и кибератаки, и информационные вбросы, и попытки раскачать общество изнутри. Мы всё чаще сталкиваемся не с армиями, а с полупрозрачными структурами - частными военными компаниями, экстремистскими сетями, которые действуют скрытно, но эффективно.

Есть и ещё одна серьёзная угроза - радикализация через Интернет. Кого-то вовлекают в чужие войны, а потом такие люди возвращаются обратно, и мы должны быть готовы их встретить - не только с оружием, но и с пониманием, как с этим работать.

Поэтому армия сегодня - это не только солдаты и техника. Это ещё и аналитика, и взаимодействие с союзниками, и участие в ОДКБ. Мы должны быть и сильными, и умными, и едиными. Только так можно выдержать всё, что бросает нам сегодняшний мир.

- Насколько эффективно сотрудничество с ОДКБ помогает в повышении боеготовности и технического оснащения нашей армии?

- Без ОДКБ нам было бы тяжело тянуть всё самим. Сотрудничество реально помогает - и в технике, и в подготовке людей. Совместные учения вроде "Рубежа" или "Нерушимого братства" - это не просто показательные выступления, а настоящая тренировка взаимодействия. Мы учимся, как действовать вместе с другими армиями, как координироваться, как противостоять современным угрозам.

Плюс, через ОДКБ у нас идёт унификация - техника, стандарты, связи. Всё это делает нашу армию более совместимой с союзниками. И когда дело дойдёт до настоящей беды - мы не будем чужими друг другу.

Наши бойцы участвуют и в Коллективных силах - оперативного реагирования, быстрого развертывания, в миротворческих контингентах. Это держит их в форме, подталкивает к соответствию современным требованиям. А опыт 2022 года в Казахстане показал - ОДКБ умеет реагировать быстро, если надо.

Конечно, всегда есть, что улучшить - и в планировании, и в скорости принятия решений. Но если смотреть в целом, то участие в ОДКБ даёт нам крепкий тыл и возможность развиваться не в одиночку.

- Какой вклад Кыргызстан внёс в совместные учения и программы ОДКБ за последний год?

- Кыргызстан в этом плане держит планку. Мы не просто числимся в ОДКБ, а действительно участвуем. Наши бойцы - мотострелки, спецназовцы и другие подразделения - регулярно выезжают на учения, будь то у нас или у соседей. Это и "Рубеж", и "Нерушимое братство", и "Поиск", и "Взаимодействие", и "Эшелон". Каждое учение - это не просто показуха, а серьёзная работа: отработка взаимодействия, обмен опытом, тренировка в реальных условиях.

Гордимся тем, что мы и сами принимаем учения. Наш полигон "Эдельвейс" в горах - уникальное место, где можно по-настоящему проверить себя. Не каждая страна может предложить такие условия.

Кроме того, наши офицеры работают в объединённых штабах - и на учениях, и в постоянных структурах ОДКБ. Это уже не просто участие, это вклад в управление, в стратегию. А ещё мы выделяем части в состав коллективных сил - КСОР, КСБР, миротворческие контингенты. И держим их в боевой готовности, чтобы в случае чего - сразу были готовы встать в строй.

Так что наш вклад - не формальный. Мы не на задворках, а в общей системе, и стараемся быть надёжным партнёром.

- Насколько важным Вы считаете членство Кыргызстана в ОДКБ с точки зрения национальной безопасности и суверенитета?

- Мы живём в непростом регионе, а наши ресурсы - не безграничны. Поэтому членство в ОДКБ для Кыргызстана - это не просто формальность, а реальный элемент нашей системы безопасности. Сам факт, что нападение на одного члена организации рассматривается как нападение на всех, уже играет роль сдерживающего фактора. Это значит, что в случае угрозы мы не останемся одни.

Через ОДКБ мы получаем доступ к военному опыту, совместной подготовке, техническому сотрудничеству. Это важно, когда речь идёт о таких вызовах, как терроризм, экстремизм, наркотрафик - всё то, с чем мы, как и другие страны региона, сталкиваемся на практике.

При этом, конечно, важно, чтобы участие в союзе не мешало нам самим принимать решения, защищать свои интересы. Речь не о том, чтобы всё перекладывать на плечи союзников, а о том, чтобы использовать имеющиеся инструменты - грамотно и в рамках своей независимой политики.

ОДКБ - это и поддержка, и ответственность. Но главное - это возможность действовать не в одиночку. А в современном мире, где угрозы становятся всё сложнее и запутаннее, это действительно ценно.

- Многие эксперты утверждают, что ОДКБ - это не только военный союз, но и политический инструмент. Согласны ли Вы с этим, и какую выгоду Кыргызстан получает от политического сотрудничества в рамках организации?

- Да, я согласен: ОДКБ - это давно уже не только про армию и оружие. Это ещё и важный политический механизм. С годами организация расширила круг задач, и теперь она всё чаще выступает как площадка для постоянного диалога на высоком уровне - президенты, министры обороны, секретари советов безопасности регулярно обсуждают не только военные, но и политические вызовы.

Это даёт возможность договариваться, сближать позиции, формировать общее понимание угроз. А когда у союзников есть общее видение, тогда и решения принимаются быстрее, и координация лучше.

Для Кыргызстана это значит, что у нас есть голос за общим столом, где решаются вопросы региональной безопасности. Мы можем не просто слушать, а вносить свои предложения, продвигать интересы, участвовать в формировании общей повестки. А это уже немало - особенно для страны с нашими масштабами и ресурсами.

- После событий в Казахстане в 2022 году многие начали по-новому оценивать возможности ОДКБ. Как Вы считаете, готова ли организация реально защищать своих членов в случае реальной угрозы?

- События в Казахстане в январе 2022 года, конечно, стали своего рода экзаменом для ОДКБ. Это был первый случай, когда организация реально задействовала свои силы - не на учениях, а по-настоящему. И, надо сказать, сработали быстро: решение приняли оперативно, силы развернули чётко, задачи выполнили без лишней шумихи.

Важно понимать: это была не военная интервенция, а миротворческая миссия. Никто не участвовал в разгоне протестующих. Коллективные силы охраняли стратегические объекты, помогали стабилизировать обстановку - и строго в рамках запроса самого Казахстана.

Этот случай показал, что у ОДКБ есть не только структуры на бумаге, но и политическая воля действовать, если одному из участников нужна помощь. Конечно, это не отменяет вопросов - о скорости, эффективности, координации. Но прецедент есть. И он говорит о том, что ОДКБ способна от слов переходить к делу, когда возникает реальная угроза.

- Насколько эффективна система реагирования ОДКБ на вызовы в Центральной Азии, в том числе на границах Кыргызстана?

- Оценивать эффективность системы реагирования ОДКБ в нашем регионе - дело не самое простое. Пока, по большому счёту, она серьёзно проявилась только один раз - в Казахстане в 2022 году. Это был важный опыт, но он всё же касался внутренней стабилизации, а не, скажем, пограничного конфликта.

Тем не менее, в рамках подготовки организация работает регулярно. Проводятся учения - в том числе "Рубеж" с участием Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона. На этих манёврах отрабатываются сценарии, близкие к нашим реалиям: локальные конфликты, террористические угрозы, в том числе на границах.

Нельзя не упомянуть и российскую авиабазу Кант - она тоже входит в состав КСБР и играет важную роль. Это резерв для быстрой переброски войск и авиационной поддержки, если вдруг где-то в регионе вспыхнет серьёзная угроза.

Другие учения ОДКБ - "Взаимодействие", "Нерушимое братство", "Поиск" - часто проходят у нас или у соседей. Это тоже важно, потому что позволяет армиям "притереться" друг к другу, наладить совместную работу.

В случае кризиса у ОДКБ есть механизмы консультаций и принятия решений. Другое дело, насколько быстро и чётко они сработают в реальной ситуации. Это пока вопрос. Но важно, что система есть, она развивается и ориентирована именно на наш регион, где всё меняется очень быстро.

- Как Вы оцениваете участие кыргызстанских военнослужащих в совместных миротворческих миссиях и учениях ОДКБ?

- Участие наших ребят в миротворческих учениях и миссиях ОДКБ - это не просто галочка. Это важнейший элемент их подготовки и наш реальный вклад в общее дело - сохранение стабильности и мира.

На таких учениях, как "Нерушимое братство", кыргызстанские военнослужащие учатся тому, чего не получить на обычных стрельбах: патрулировать, стоять на блокпостах, сопровождать гуманитарные грузы, вести переговоры в напряжённых ситуациях, защищать мирное население. Это особый навык, он требует и головы, и выдержки, и ответственности.

Кроме того, миротворческая подготовка включает и основы международного гуманитарного права - что можно, а чего нельзя даже в самых острых ситуациях. Это тоже важная часть службы, особенно когда речь идёт о миссиях за пределами страны.

И, конечно, работа плечом к плечу с военными из других стран даёт многое: учимся координироваться, понимать друг друга без слов, действовать по единым стандартам. А это - уже основа для настоящей совместимости, если вдруг придётся работать в одном строю в реальной обстановке.

- Какие приоритеты должна ставить Кыргызская Республика в рамках будущего сотрудничества с ОДКБ?

- С учётом того, в каком сложном и подвижном регионе мы живём, Кыргызстану важно делать ставку на конкретные направления, которые дадут реальную отдачу. В первую очередь - это противодействие трансграничным угрозам: терроризм, экстремизм, наркотрафик. Особенно учитывая нестабильную ситуацию в Афганистане, надо быть готовыми к любому сценарию.

Нам нужны чёткие алгоритмы действий в рамках ОДКБ: кто, как и когда должен реагировать, если что-то произойдёт. Причём не на бумаге, а с учётом уже полученного опыта и наших реальных условий - гор, логистики, границ.

Ещё один важный приоритет - это обучение. У ОДКБ есть сильные военные вузы, и нам стоит активнее направлять туда наших офицеров и сержантов. Особенно нужны специалисты в таких направлениях, как БПЛА, РЭБ, кибербезопасность, горная подготовка. Мы должны не просто учиться, но и адаптировать всё под свою армию - менять программы, делиться практикой, которую нарабатываем сами на учениях и миссиях.

Ну и, конечно, вопрос техники. Нам нужно стремиться получать именно те вооружения и технологии, которые подойдут к нашим условиям: компактным, маневренным, пригодным для горных районов. И делать это на максимально разумных и выгодных условиях - чтобы не просто получить, а потом ещё и уметь это использовать эффективно.

- На фоне изменений в мировой геополитике, стоит ли Кыргызстану пересматривать формат участия в ОДКБ, усиливая или, наоборот, ослабляя свою вовлеченность?

- Думаю, сегодня не время для резких шагов - ни в сторону выхода, ни в сторону слепого следования. Статья 4 ОДКБ по-прежнему остаётся важной - если не как гарантия, то как фактор сдерживания. Для страны с ограниченными военными ресурсами это значит многое: в случае серьёзной внешней угрозы мы не будем в одиночку.

Но и просто плыть по течению тоже нельзя. Мир меняется, и мы должны трезво смотреть на вещи. Самый разумный путь для Кыргызстана - это активное, но взвешенное участие. Мы должны использовать то, что может реально усилить нашу безопасность, продвигать собственные интересы, инициировать важные вопросы, не бояться высказывать свою позицию.

В то же время нужно развивать и другие направления - двухсторонние отношения, региональные инициативы. Одним словом, держать баланс и думать о долгосрочном. Любые изменения в курсе должны быть не эмоцией, а тщательно продуманным шагом - во благо безопасности и суверенитета нашей страны.

- Какую роль, по-вашему, должны играть парламенты стран-членов ОДКБ в укреплении диалога и гражданского контроля над деятельностью организации?

- Парламенты стран ОДКБ - это не просто формальные участники. Они могут и должны играть более весомую роль. Парламентская Ассамблея ОДКБ пока носит в основном консультативный характер, но у неё есть потенциал стать площадкой, где по-настоящему обсуждаются и продвигаются решения - особенно в вопросах безопасности, законодательства и диалога.

Принятые модельные законы надо не просто обсуждать, а реально внедрять в национальные правовые системы. Это и есть живое наполнение сотрудничества.

Парламенты также играют ключевую роль в ратификации всех соглашений в рамках ОДКБ. И это не должно быть автоматическим процессом. Нужно внимательно изучать, обсуждать, пояснять обществу, что именно подписывает страна, зачем, и какие обязательства она берёт на себя.

Немаловажно и то, что парламентарии могут открывать больше каналов для диалога - через круглые столы, общественные обсуждения, встречи с НПО и экспертами. Это усиливает прозрачность, снижает настороженность общества, особенно в таких чувствительных сферах, как безопасность и оборона.

Конечно, тут есть свои сложности: разный уровень развития парламентаризма у стран-членов, закрытость оборонной тематики, доминирование исполнительной власти в вопросах внешней политики. Но тем более важно, чтобы парламентское измерение в рамках ОДКБ развивалось - ради легитимности, эффективности и доверия.

Беседовала София Березовская


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URL: https://www.vb.kg/446408
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