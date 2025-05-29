Дню матери посвятили благотворительную ярмарку "От сердца к сердцу"

В Бишкеке, у памятника Курманжан Датки прошла благотворительная ярмарка "От сердца к сердцу", приуроченная ко Дню Матери. Мероприятие объединило поколения, подарило гостям и участникам море позитивных эмоций и стало настоящим праздником душевного тепла и творчества.

В программу мероприятия вошли: концертная программа с участием творческих коллективов, беспроигрышная лотерея, мастер-классы по оказанию первой помощи, художественной росписи посуды, скандинавской ходьбы, а также традиционного шахматного турнира.

Кроме того, на ярмарке прошел квиз по правильному питанию. Каждый гость ярмарки смог не только приобрести уникальные handmade-товары, но и получить полезные знания, проверить здоровье и зарядиться хорошим настроением!

Организаторами мероприятия выступили Международная геронтологическая сеть "AgeNet International" : Ресурсный центр для пожилых, АДРА Кыргызстана, Красный Полумесяц Кыргызстана, Бабушка Эдопшн, Диабетический эндокринологический центр, ОФ "Социум", ОФ "Союз ветеранов любителей шахмат" совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики и Республиканским центром укрепления здоровья и массовых коммуникаций при Министерстве здравоохранения КР при поддержке мэрии г. Бишкек.