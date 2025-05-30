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Ужесточены меры контроля качества импортируемых бахчевых культур

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- Светлана Лаптева
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В настоящее время на территорию Кыргызской Республики осуществляется активный импорт бахчевых культур - арбузов и дынь. В связи с этим усилены меры по обеспечению фитосанитарной безопасности поступающей продукции. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

С целью защиты здоровья потребителей Департамент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности проводит лабораторные исследования на выявление карантинных вредных организмов, а также на содержание нитратов и остаточного количества пестицидов в данной продукции. Контроль осуществляется в усиленном режиме.

Каждая партия проходит проверку в лабораториях Департамента в установленном порядке. Только при наличии положительного заключения лабораторных исследований, подтверждающего отсутствие карантинных вредных организмов, превышения уровня нитратов и остаточного количества пестицидов, выдается разрешение на ввоз продукции на территорию Кыргызской Республики. Продукция, не соответствующая установленным показателям безопасности, к ввозу и реализации не допускается.

Департамент осуществляет постоянное взаимодействие с импортерами и таможенными органами, чтобы на внутренний рынок поступала исключительно качественная и безопасная продукция.


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URL: https://www.vb.kg/446411
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
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