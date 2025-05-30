Погода
$ 87.30 - 87.73
€ 98.75 - 99.75

В Узгенском районе построят центр переработки, упаковки и логистики риса

48  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев ознакомился с деятельностью предприятия по переработке и упаковке риса в Узгенском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Компания "Жаңы-Доор ЛТД", работающая в сфере производства риса, создала муниципальный логистический центр по переработке, упаковке и экспорту риса в селе Прогресс Төрт-Көлского аильного округа района Өзгөн и готовится к началу строительства этого центра.

Для экспорта риса из Узгена в рамках проекта "CASA 1000" выделено финансирование в размере 6 млн 800 тысяч сомов, на которые приобретено современное оборудование, необходимое для экспорта.

Кроме того, в рамках деятельности Центра конкурентоспособности агробизнеса выделено 100 млн сомов под 1,5% годовых для развития рисоводства в Узгенском районе. На эти средства закупается необходимая техника: тракторы, комбайны, экскаваторы, ХОВО, портеры, опрыскивающие дроны и другая техника для посева риса.

В результате для крестьян-фермеров создаются отличные условия для обработки, посева, уборки и экспорта собранного урожая риса.

По итогам мероприятия государственным органам даны соответствующие поручения по созданию необходимых условий и поддержке инвесторов, а также приняты ряд решений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446413
Теги:
Узгенский район, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  