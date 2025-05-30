В Узгенском районе построят центр переработки, упаковки и логистики риса

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев ознакомился с деятельностью предприятия по переработке и упаковке риса в Узгенском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Компания "Жаңы-Доор ЛТД", работающая в сфере производства риса, создала муниципальный логистический центр по переработке, упаковке и экспорту риса в селе Прогресс Төрт-Көлского аильного округа района Өзгөн и готовится к началу строительства этого центра.

Для экспорта риса из Узгена в рамках проекта "CASA 1000" выделено финансирование в размере 6 млн 800 тысяч сомов, на которые приобретено современное оборудование, необходимое для экспорта.

Кроме того, в рамках деятельности Центра конкурентоспособности агробизнеса выделено 100 млн сомов под 1,5% годовых для развития рисоводства в Узгенском районе. На эти средства закупается необходимая техника: тракторы, комбайны, экскаваторы, ХОВО, портеры, опрыскивающие дроны и другая техника для посева риса.

В результате для крестьян-фермеров создаются отличные условия для обработки, посева, уборки и экспорта собранного урожая риса.

По итогам мероприятия государственным органам даны соответствующие поручения по созданию необходимых условий и поддержке инвесторов, а также приняты ряд решений.