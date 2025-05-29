В селе Орто-Кайынды на пастбищных угодьях строился дом

Региональное управление по городу Бишкек и Чуйской области Службы по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики выявило факт незаконного начала строительства жилого дома на пастбищных угодьях в контуре №551 села Орто-Кайынды Панфиловского района

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В частности, на участке был залит фундамент площадью 122,5 м², а также выровнена строительная площадка на площади 880 м². В результате этих действий нанесён ущерб пастбищным угодьям общей площадью 1002,5 м².

Материалы проверки были переданы в Панфиловскую районную прокуратуру для принятия соответствующих мер в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики №109 от 8 апреля 2022 года "О мерах по предупреждению и пресечению фактов незаконного самовольного захвата земель".