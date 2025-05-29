Погода
$ 87.36 - 87.80
€ 98.75 - 99.75

В селе Орто-Кайынды на пастбищных угодьях строился дом

124  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Региональное управление по городу Бишкек и Чуйской области Службы по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики выявило факт незаконного начала строительства жилого дома на пастбищных угодьях в контуре №551 села Орто-Кайынды Панфиловского района

.

В частности, на участке был залит фундамент площадью 122,5 м², а также выровнена строительная площадка на площади 880 м². В результате этих действий нанесён ущерб пастбищным угодьям общей площадью 1002,5 м².

Материалы проверки были переданы в Панфиловскую районную прокуратуру для принятия соответствующих мер в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики №109 от 8 апреля 2022 года "О мерах по предупреждению и пресечению фактов незаконного самовольного захвата земель".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446414
Теги:
пастбища, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  