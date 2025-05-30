Кыргызстан готов принимать лучшие практики животноводства Литвы и Беларуси

В рамках 92-й Генеральной сессии Всемирной Организации охраны здоровья животных (WOAH), прошедшей в Париже, директор Ветеринарной службы Кыргызской Республики Улугбек Кожобергенов провел официальную встречу с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Белорусси и директором департамента ветеринарии и продовольственной безопасности Иваном Смильгиным и главным ветеринарным врачом Государственной продовольственной и ветеринарной службы Литвы Вайдотасом Кюдуласом.

Переговоры были сосредоточены на укреплении двустороннего сотрудничества в области ветеринарии и обмене передовым опытом.

На встрече с Иваном Смильгиным были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в ветеринарной сфере, в частности:

• экспорт и импорт продукции животного происхождения;

• проведение ветеринарно-санитарных профилактических мероприятий;

• повышение квалификации специалистов ветеринарных лабораторий.

По итогам встречи стороны договорились об обучении и обмене опытом лабораторных специалистов Кыргызского Центра ветеринарной диагностики и экспертизы в Белоруссии в ближайшее время.

С Вайдотасом Кюдуласом были обсуждены вопросы, касающиеся здоровья животных, продовольственной безопасности и борьбы с трансграничными заболеваниями.

Господинн Кюдулас поделился литовским опытом в области ветеринарного контроля, эпизоотического надзора и применения современных технологий в диагностике и профилактике заболеваний животных.

Также обсуждались перспективы сотрудничества в приведении ветеринарного законодательства Кыргызской Республики в соответствие с международными и европейскими стандартами, что способствует развитию экспорта и укреплению торговых связей.

Кроме этого стороны выразили готовность к совместным действиям по предотвращению распространения опасных заболеваний животных, включая ящур, африканскую чуму свиней и другие трансграничные болезни, представляющие угрозу для региональной и глобальной продовольственной безопасности.

Директор Ветеринарной службы Улугбек Кожобергенов – заявил: "Эта встреча открывает новые горизонты для нашего сотрудничества и позволит нам более эффективно решать текущие вызовы в области ветеринарии и продовольственной безопасности. Мы высоко ценим опыт Литвы и готовы перенимать лучшие практики".

Вайдотас Кюдулас, со своей стороны, отметил: "Литва всегда готова делиться своим опытом и знаниями. Мы уверены, что укрепление связей с Кыргызской Республикой принесет взаимную выгоду и будет способствовать повышению уровня ветеринарного благополучия в регионе".