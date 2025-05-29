"Челси" выиграл Лигу Конференций

Лондонский "Челси" завоевал трофей Лиги Конференций УЕФА, одержав волевую победу над испанским "Реал Бетис" со счётом 4:1 в финале.

После пропущенного гола от Абде Эззалзули в первом тайме команда Энцо Марески преобразилась во второй половине. Лидер атак Коул Палмер взял игру на себя, отдав результативные передачи на Энцо Фернандеса и Николаса Джексона. В концовке отличились Джейдон Санчо и Мойсес Кайседо.

Капитан "Челси" Рис Джеймс отметил важность этой победы:

"Это потрясающее чувство. Мы знали, что обязаны выиграть этот турнир. В следующем сезоне снова сыграем в Лиге чемпионов".

Победа в Лиге Конференций сделала "Челси" первым английским клубом, выигравшим все четыре главных еврокубка: Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу Конференций и Кубок обладателей кубков (теперь упразднённый). У клуба также есть два Суперкубка УЕФА.

Защитник Леви Колуил прокомментировал:

"Мы знали, что "Бетис" начнёт активно, но также понимали, что их запал утихнет. Нужно было дождаться своего момента - и мы дождались".

"Челси" завершает сезон с европейским трофеем и уже готовится к возвращению в Лигу чемпионов, обеспечив себе 4-е место в АПЛ.