Погода
$ 87.36 - 87.80
€ 98.75 - 99.75

"Челси" выиграл Лигу Конференций

119  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Лондонский "Челси" завоевал трофей Лиги Конференций УЕФА, одержав волевую победу над испанским "Реал Бетис" со счётом 4:1 в финале.

После пропущенного гола от Абде Эззалзули в первом тайме команда Энцо Марески преобразилась во второй половине. Лидер атак Коул Палмер взял игру на себя, отдав результативные передачи на Энцо Фернандеса и Николаса Джексона. В концовке отличились Джейдон Санчо и Мойсес Кайседо.

Капитан "Челси" Рис Джеймс отметил важность этой победы:

"Это потрясающее чувство. Мы знали, что обязаны выиграть этот турнир. В следующем сезоне снова сыграем в Лиге чемпионов".

Победа в Лиге Конференций сделала "Челси" первым английским клубом, выигравшим все четыре главных еврокубка: Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу Конференций и Кубок обладателей кубков (теперь упразднённый). У клуба также есть два Суперкубка УЕФА.

Защитник Леви Колуил прокомментировал:

"Мы знали, что "Бетис" начнёт активно, но также понимали, что их запал утихнет. Нужно было дождаться своего момента - и мы дождались".

"Челси" завершает сезон с европейским трофеем и уже готовится к возвращению в Лигу чемпионов, обеспечив себе 4-е место в АПЛ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446418
Теги:
Великобритания, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  