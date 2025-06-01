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Алкарас прошёл во второй раунд "Ролан Гаррос", Рууд сенсационно вылетел

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- Самуэль Деди Ирие
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Действующий чемпион Открытого чемпионата Франции Карлос Алкарас с трудом преодолел барьер второго круга, обыграв венгра Фабиана Марошана со счётом 6:1, 4:6, 6:1, 6:2.

22-летний испанец, посеянный под первым номером, уверенно начал матч, разгромно взяв первый сет. Однако Марошан, сенсационно победивший Алкараса два года назад на "Мастерсе" в Риме, вновь доставил фавориту немало проблем. Во втором сете венгр прибег к умным укороченным ударам и нестандартной игре с задней линии, что позволило ему сравнять счёт по партиям.

В третьем сете Алкарас прибавил, вновь захватив инициативу и продемонстрировав свою фирменную мощь и агрессию. Четвёртая партия прошла в упорной борьбе, но ключевым стал эффектный скользящий удар с лёта, после которого испанец повёл 5:2 и вскоре довёл матч до победы.

В третьем раунде Алкарас сыграет с победителем пары Жованни Мпетши Перрикард (Франция) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина).

Главной сенсацией игрового дня стало поражение финалиста "Ролан Гаррос" 2022 и 2023 годов Каспера Рууда. Норвежец неожиданно уступил португальцу Нуну Боржешу – 2:6, 6:4, 6:1, 6:0 – и покинул турнир уже во втором круге.

В свою очередь, уверенную победу одержал итальянец Лоренцо Музетти, в трёх сетах обыгравший колумбийца Даниэля Галяна - 6:4, 6:0, 6:4. За выход в четвёртый круг он поборется с победителем пары Мариано Навоне (Аргентина) – Райли Опелка (США).

Карлос Алкарас продолжает борьбу за второй подряд титул на парижском грунте и пятый трофей "Большого шлема" в своей карьере.


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URL: https://www.vb.kg/446419
Теги:
теннис
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