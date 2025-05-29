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О! призывает к осторожности: "400 сомов за отзыв" – это обман

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В соцсетях распространяется видео, в котором обещают 400 сомов за отзыв, которые якобы обещает выплатить Мобильный оператор О!. Это мошенничество.

Мобильный оператор О! официально заявляет: компания не проводит акций с денежными выплатами за отзывы. Ссылки, размещённые в подобных видео, ведут на сторонние сайты, где у пользователей запрашивают персональную информацию и данные банковских карт.

Будьте бдительны!

  1. НЕ переходите по сомнительным ссылкам.
  2. НЕ вводите личные данные.
  3. НЕ сообщайте CVV и пароли.

Вся официальная информация об акциях и предложениях публикуется только на сайте o.kg, в Instagram и в приложении "Мой О!". Если столкнулись с такими случаями, сразу сообщите в Службу поддержки по указанным контактам для оперативной блокировки.

Если у вас возникли сомнения, обратитесь в службу поддержки или проверьте информацию на официальных каналах О!.

Круглосуточная Служба поддержки О!

  1. в WhatsApp: https://wa.me/996705700700
  2. в Telegram: @o_mobile_operator_bot,
  3. в онлайн-чате на сайте o.kg.

Подпишитесь на официальные странички оператора в социальных сетях Facebook, Instagram, "Одноклассники", "ВКонтакте", YouTube или Twitter.


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URL: https://www.vb.kg/446420
Теги:
#O!, PR
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