О! призывает к осторожности: "400 сомов за отзыв" – это обман

В соцсетях распространяется видео, в котором обещают 400 сомов за отзыв, которые якобы обещает выплатить Мобильный оператор О!. Это мошенничество.

Мобильный оператор О! официально заявляет: компания не проводит акций с денежными выплатами за отзывы. Ссылки, размещённые в подобных видео, ведут на сторонние сайты, где у пользователей запрашивают персональную информацию и данные банковских карт.

Будьте бдительны!

НЕ переходите по сомнительным ссылкам. НЕ вводите личные данные. НЕ сообщайте CVV и пароли.

Вся официальная информация об акциях и предложениях публикуется только на сайте o.kg, в Instagram и в приложении "Мой О!". Если столкнулись с такими случаями, сразу сообщите в Службу поддержки по указанным контактам для оперативной блокировки.

Если у вас возникли сомнения, обратитесь в службу поддержки или проверьте информацию на официальных каналах О!.

Круглосуточная Служба поддержки О!

в WhatsApp: https://wa.me/996705700700 в Telegram: @o_mobile_operator_bot, в онлайн-чате на сайте o.kg.

Подпишитесь на официальные странички оператора в социальных сетях Facebook, Instagram, "Одноклассники", "ВКонтакте", YouTube или Twitter.