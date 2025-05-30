Месси оформил дубль и ассист в победе "Интера"

Лионель Месси стал главным героем матча против "Монреаля", оформив дубль и отдав результативную передачу, благодаря чему "Интер Майами" прервал неудачную серию, одержав всего вторую победу в последних восьми матчах.

Месси забил на 27-й и 87-й минутах, а также ассистировал Луису Суаресу на 68-й. Уругваец оформил дубль, забив второй мяч спустя три минуты. Передача на первый гол Месси пришла от Серхио Бускетса.

До этой встречи "Интер Майами" не побеждал с 3 мая и опустился на шестое место в Восточной конференции MLS. Победа над последней командой конференции - "Монреалем" - стала важной перед стартом Клубного чемпионата мира. Уже 14 июня "Майами" сыграет против египетского "Аль-Ахли".

За "Монреаль" отличились Данте Сили и Виктор Лотури.