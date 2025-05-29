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Кыргызстанские дети - призёры международного шахматного турнира

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- Самуэль Деди Ирие
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27 мая в Душанбе (Таджикистан) на платформе ChessArena.com прошёл международный онлайн-шахматный турнир "Кубок дружбы", объединивший юных игроков из Кыргызстана и Таджикистана.

В соревновании приняли участие 139 детей в возрасте до 16 лет, которые соревновались в пяти возрастных категориях: до 8, 10, 12, 14 и 16 лет. По итогам турнира 15 лучших игроков получили призовые места - 9 из них представляют Кыргызстан, 6 - Таджикистан.

Турнир прошёл по швейцарской системе и был официально признан Международной шахматной федерацией (FIDE). Мероприятие организовано при поддержке ChessArena, IT-компании DiGi, а также национальных шахматных федераций двух стран.

Организаторы планируют расширить географию турниров и проводить подобные соревнования для юных шахматистов всей Центральной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/446424
Теги:
Таджикистан, шахматы, Кыргызстан
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