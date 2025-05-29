Боксеры из Кыргызстана участвуют в международном турнире в Алматы

Сборная Кыргызстана выступает на международном турнире по боксу, который проходит в Алматы и приурочен к 101-летию Героя Советского Союза Сагадата Нурмагамбетова. Соревнования ежегодно собирают сильнейших боксеров региона, и в этом году проводятся уже в 28-й раз.

Как сообщает агентство Kazinform, в турнире участвуют более 200 спортсменов из десяти стран: Казахстана, Кыргызстана, Армении, Азербайджана, России, Таджикистана, Туркменистана, Монголии, Узбекистана и Ирана.

Особенностью турнира 2025 года стало то, что теперь чемпионам будет присваиваться звание Мастера спорта, что придает состязаниям ещё больший статус и мотивацию для участников.

Турнир продлится до 30 мая. Боксеры из Кыргызстана рассчитывают показать достойный результат и побороться за медали и почетные звания.