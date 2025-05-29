Сборная Кыргызстана по волейболу стартует в Лиге Наций CAVA в Узбекистане

Мужская сборная Кыргызстана по волейболу начала участие в Лиге Наций Центрально-Азиатской волейбольной конфедерации (CAVA), которая пройдет с 29 мая по 4 июня в узбекском городе Фергана.

В турнире участвуют восемь сильнейших сборных региона: Иран, Пакистан, Индия, Шри-Ланка, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Кыргызстан. Команды поборются за медали и звание лучшей волейбольной сборной Центральной Азии.

Национальную команду Кыргызстана на турнире представляют 14 игроков. Руководят сборной главный тренер Андрей Анкудинов и старший тренер Бакыт Алиев.

Участие в CAVA Nations League - важный шаг в развитии кыргызского волейбола на международной арене. Турнир обещает быть насыщенным и зрелищным, а для сборной Кыргызстана это отличная возможность проявить себя на фоне сильных соперников.

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