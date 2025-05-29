Погода
$ 87.36 - 87.80
€ 98.75 - 99.75

Сборная Кыргызстана по волейболу стартует в Лиге Наций CAVA в Узбекистане

75  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мужская сборная Кыргызстана по волейболу начала участие в Лиге Наций Центрально-Азиатской волейбольной конфедерации (CAVA), которая пройдет с 29 мая по 4 июня в узбекском городе Фергана.

В турнире участвуют восемь сильнейших сборных региона: Иран, Пакистан, Индия, Шри-Ланка, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Кыргызстан. Команды поборются за медали и звание лучшей волейбольной сборной Центральной Азии.

Национальную команду Кыргызстана на турнире представляют 14 игроков. Руководят сборной главный тренер Андрей Анкудинов и старший тренер Бакыт Алиев.

Участие в CAVA Nations League - важный шаг в развитии кыргызского волейбола на международной арене. Турнир обещает быть насыщенным и зрелищным, а для сборной Кыргызстана это отличная возможность проявить себя на фоне сильных соперников.

Следите за новостями и поддерживайте наших спортсменов!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446428
Теги:
волейбол, Узбекистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  