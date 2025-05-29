Признание Kloop: "Делали ложные заявления и выполняли специальные заказы"

Руководитель пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков прокомментировал в соцсетях задержание сотрудников издания "Клооп".

По его словам, журналист-расследователь Болот Темиров, находящийся за рубежом, финансировал молодых людей за счет грантов, выделенных западными партнерами.

"Они рассказали, что делали ложные заявления и выполняли специальные заказы, направленные против государства", - заключил Дайырбек Орунбеков.

Отметим, на данный момент арестованы двое представителей издания: оператор Александр Александров и бывший сотрудник издания Жоомарт Дуулатов. Они водворены в ИВС. Им должны избрать меру пресечения.