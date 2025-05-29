Алена Пучкина установила личный рекорд на чемпионат по триатлону в Словакии

Известная кыргызстанская триатлетка и тренер Алена Пучкина приняла участие в одном из самых престижных стартов мировой серии CHALLENGE FAMILY - The Championship, который прошел 18 мая в спортивном комплексе X-bionic Sphere в Словакии.

Турнир собрал более 2200 участников из 52 стран мира, и попасть на него можно было только по итогам отбора на других гонках серии или по специальным приглашениям. Это делает участие в The Championship элитным достижением даже для опытных спортсменов. Алена прошла отбор в сентябре 2024 года на этапе в Самарканде.

В этом году организаторы изменили формат полужелезной дистанции из-за холодной погоды - температура воды составила всего 12,6°C. Плавание сократили с 1,9 км до 750 м, велоэтап составил 91 км, а бег - 21,1 км. Несмотря на сложные погодные условия, в том числе проливной дождь и холод на велоэтапе, Пучкина показала отличный результат:

общее время - 4 часа 33 минуты, 9-е место в своей возрастной категории, новый личный рекорд на полумарафоне - 1 час 32 минуты.

"Я горжусь тем, что финишировала под флагом своей страны! Это был не просто старт - это было доказательство того, что, независимо от масштаба, возраста или страны, ты можешь быть конкурентоспособным", - прокомментировала Пучкина после гонки.

Участие в The Championship стало для Алены кульминацией сезона и подтверждением её статуса сильнейшей триатлетки Кыргызстана среди женщин. Помимо спортивных успехов, она активно развивает триатлон в стране: обучает новых спортсменов, популяризирует женский спорт и занимает пост вице-президента Федерации триатлона Кыргызской Республики.

Выступление Алены Пучкиной в Словакии стало важным событием для кыргызского спорта и вдохновением для молодого поколения атлетов.