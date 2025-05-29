Бекжан Калыков - бронзовый призер чемпионата Азии по карате

Спортсмен из Кыргызстана Бекжан Калыков завоевал бронзовую медаль на XXI чемпионате Азии по карате WKF, который завершился накануне в Ташкенте.

Бекжан выступал в весовой категории до 60 кг. В ходе турнира он одержал победы над каратистами из Филиппин и Вьетнама, а в полуфинале уступил японскому спортсмену. В поединке за третье место Калыков выиграл у соперника из Макао и обеспечил себе бронзовую награду.

В этом году чемпионат Азии собрал 421 сильнейшего каратиста из 29 стран, что делает соревнования одним из главных событий в регионе.

Поздравляем Бекжана Калыкова и желаем новых побед на международной арене!