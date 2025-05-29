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ШОС: "Безопасность не может быть привилегией избранных"

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- Виктория Гунгер
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28-29 мая 2025 года Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев принял участие в 13-й Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Москве.

Генеральный секретарь ШОС участвовал в пленарном заседании на тему "Формирование архитектуры равной и неделимой безопасности: вызовы и возможности для государств Глобального Юга и Востока". Сообщив о задачах, принципах и направлениях деятельности Организации, Нурлан Ермекбаев отметил ее роль в качестве трансрегиональной структуры и подтвердил готовность ШОС продолжать борьбу с "тремя силами зла", другими вызовами и угрозами.

Было подчеркнуто: позиция Организации заключается в том, что безопасность не может быть привилегией избранных – она должна быть общей, равной и неделимой. ШОС выступает в пользу единства, а не разделения, сотрудничества вместо конфронтации, справедливости вместо гегемонии.

Нурлан Ермекбаев обратил внимание на тесную взаимосвязанность между вопросами безопасности и устойчивого развития и важность объединения усилий для предотвращения нетрадиционных угроз в сферах продовольственной, энергетической, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов профильного взаимодействия, в том числе по подготовке к очередной Встрече секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС и Саммиту Организации в Тяньцзине, КНР.

"Высоко оценив усилия государств-членов ШОС по наращиванию сотрудничества во имя мира, безопасности и стабильности в регионе, Генеральный секретарь отметил важность повышения практической отдачи от взаимодействия. Также была акцентирована необходимость своевременной реализации решения лидеров государств-членов о модернизации Организации и ее адаптации к современным условиям, важной составной частью которой является выстраивание комплексной и соответствующей требованиям времени системы специализированных учреждений ШОС в сфере безопасности", - говорится в информации.

Отмечается, в мероприятии приняли участие секретари советов безопасности, советники и помощники по национальной безопасности, руководство правительств, силовых структур и спецслужб более чем 100 стран, а также представители ведущих международных организаций.


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URL: https://www.vb.kg/446439
Теги:
Китай, Россия, Кыргызстан, ШОС
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