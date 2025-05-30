29 мая 2025 года в клубе Кыргызского национального военного лицея имени Героя Советского Союза, генерал-майора Д. Асанова состоялось торжественное собрание, посвященное 33 годовщине со дня образования Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

В торжественном мероприятии приняли участие руководители, военнослужащие и служащие, члены их семей органов управления Центрального аппарата Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных Сил, военнослужащие Бишкекского гарнизона, воспитанники КНВЛ, а также ветераны Вооруженных Сил Кыргызстана.

В своей речи министр обороны Кыргызской Республики, генерал-майор Руслан Мукамбетов, хронологически отмечая путь становления Вооруженных Сил независимого и суверенного Кыргызстана, особо подчеркнул, что кыргызский народ всегда ценил ратный труд своих защитников.

Генерал-майор Руслан Мукамбетов, в частности, отметил, что "… со времен Манаса-великодушного, кыргызы никогда и никому не позволяли захватывать свои земли, многовековая история кыргызов наглядно это доказывала. Наши деды и отцы не дали фашизму поработить наши народы в период Советского Союза, а подвиг наших предков - земляков героев панфиловцев у Москвы стали символом мужества, отваги и беззаветной преданности для всех бойцов Великой Отечественной войны…".

Далее министр обороны остановился на том, что руководители государства, Министерства обороны делают все возможное, что нынешнее поколение военнослужащих было полностью обеспечено всем необходимым для успешного выполнения поставленных перед ними учебно-боевых задач.

В частности генерал-майор Р. Мукамбетов подчеркнул, что "…в войска поступает самая современная техника и вооружение, строятся новые военные городки с самой совершенной инфраструктурой, идет постепенное и постоянное повышение денежного довольствия военнослужащих, и на такую заботу Президента - Главнокомандующего Вооруженными Силами Кыргызской Республики мы должны ответить высоким состоянием боевой готовности войск, правопорядка и воинской дисциплины..".

Далее до участников торжественного собрания довели приказ Министра обороны Кыргызской Республики о поощрении наиболее отличившихся военнослужащих и служащих Вооруженных Сил ведомственными медалями, грамотами и ценными подарками.

Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом, подготовленным артистами ЦДА МО КР.