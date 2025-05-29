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Жоэл Кожо может вернуться в чемпионат Узбекистана на правах аренды

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- Самуэль Деди Ирие
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Нападающий сборной Кыргызстана по футболу Жоэл Кожо может вернуться в чемпионат Узбекистана. Сообщается, что форвард, выступающий в этом сезоне за иранский клуб "Эстегляль", может перейти в клуб "Андижан" на правах аренды до конца сезона.

В нынешнем сезоне "Эстегляль" занял 9-е место в Премьер-лиге Ирана и вышел в финал Кубка страны. По информации источника, руководство иранского клуба не планирует дальнейшего сотрудничества с Кожо, несмотря на то, что контракт игрока действует до 2028 года.

"Андижан" примет участие во второй Лиге чемпионов АФК, и в случае удачного выступления Кожо у клуба появится возможность выгодно продать футболиста.

Ранее Жоэл Кожо два сезона играл в чемпионате Узбекистана. В сезоне 2022-2023 он помог "Динамо" из Самарканда выйти в Суперлигу, забив 11 голов в 17 матчах. В сезоне 2023-2024 он провел 24 игры и забил 8 мячей.

Групповой этап второй Азиатской лиги чемпионов стартует в сентябре 2025 года.


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URL: https://www.vb.kg/446441
Теги:
футбол
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