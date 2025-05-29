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Впервые в Кыргызстан завезён влагоудерживающий суперабсорбент

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- Светлана Лаптева
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Впервые в Кыргызстан из Ирана был завезён влагоудерживающий суперабсорбент, и на этой неделе начаты полевые испытания препарата на капусте.

Это инновационное средство будет тестироваться в условиях открытого грунта в рамках эксперимента, достигнутого по итогам двусторонней встречи министров сельского хозяйства Кыргызстана и Ирана. Суперабсорбент представляет собой органическое вещество, не содержащее удобрений, но обладающее уникальной способностью накапливать и удерживать влагу и до 40% внесённых удобрений.

Он действует по следующему принципу: - сначала растение потребляет доступную влагу из почвы, - затем - воду, накопленную в гранулах абсорбента, вместе с питательными веществами. По словам экспертов, срок действия абсорбента составляет от 3 до 5 лет, при этом он полностью безопасен для почвы и растений даже после истечения срока действия, потому что это органический препарат.

"Этот суперабсорбент абсолютно безвреден. Он сохраняет влагу в почве и значительно снижает водозатраты. В таких странах, как США и Канада, даже при наличии достаточного количества воды, использование суперабсорбента является обязательным при посадке всех культур", - отметил генеральный директор Иранской компании "Кум Гостар" Касрайи Бахрам.

Цель испытания - определить эффективность абсорбента в условиях засушливого климата и высокогорной агрозоны. До осени будет проводиться наблюдение за двумя партиями капусты: первая выращивается с добавлением абсорбента, вторая - без него.

Это позволит объективно оценить разницу в урожайности, потреблении воды и общем состоянии растений. Рекомендуемая норма внесения - от 30 до 50 кг на 1 гектар в зависимости от культуры и климатических условий. "Использование суперабсорбента в сельском хозяйстве Кыргызстана может стать новым этапом в развитии влагосберегающих технологий, особенно в условиях изменяющегося климата и дефицита водных ресурсов", - добавил директор Департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства Бакыт Мамбетов.


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URL: https://www.vb.kg/446442
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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