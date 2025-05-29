ОсОО "Алтынкен" объявляет о поиске поставщиков

Поставки ОсОО "Алтынкен"

Приглашение к сотрудничеству

В целях обеспечения стабильной производственной деятельности и планирования будущих потребностей, ОсОО "Алтынкен" приглашает заинтересованные компании к сотрудничеству в рамках поставок различных видов продукции, сырья и материалов.

Мы стремимся выстроить надёжные партнёрские отношения на условиях прозрачности, своевременности и соблюдения высоких стандартов качества. Предпочтение будет отдаваться поставщикам, способным обеспечить устойчивые объёмы, конкурентоспособные цены и логистическую гибкость.

Ниже представлен перечень наименований, по которым на данный момент осуществляется поиск потенциальных партнёров для коммерческого взаимодействия.

Контактная информация для предложений:

Email: procurement@altynken.kg

Тел.: +996 (312) 91-00-00

Звонки принимаются по будним дням с 08:00 до 17:00

Срок действия объявления:

Данное объявление действительно в течение одного года с момента публикации.

Для участия в отборе необходимо предоставить:

- Заявку на сотрудничество;

- Свидетельство о регистрации компании (патент, устав);

- Разрешительные документы и сертификаты;

- Справку из УГНС;

- Иные документы, подтверждающие законную и качественную деятельность компании.