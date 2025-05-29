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ОсОО "Алтынкен" объявляет о поиске поставщиков

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Поставки ОсОО "Алтынкен"

Приглашение к сотрудничеству

В целях обеспечения стабильной производственной деятельности и планирования будущих потребностей, ОсОО "Алтынкен" приглашает заинтересованные компании к сотрудничеству в рамках поставок различных видов продукции, сырья и материалов.

Мы стремимся выстроить надёжные партнёрские отношения на условиях прозрачности, своевременности и соблюдения высоких стандартов качества. Предпочтение будет отдаваться поставщикам, способным обеспечить устойчивые объёмы, конкурентоспособные цены и логистическую гибкость.

Ниже представлен перечень наименований, по которым на данный момент осуществляется поиск потенциальных партнёров для коммерческого взаимодействия.

Контактная информация для предложений:
Email: procurement@altynken.kg
Тел.: +996 (312) 91-00-00
Звонки принимаются по будним дням с 08:00 до 17:00

Срок действия объявления:
Данное объявление действительно в течение одного года с момента публикации.

Для участия в отборе необходимо предоставить:
- Заявку на сотрудничество;
- Свидетельство о регистрации компании (патент, устав);
- Разрешительные документы и сертификаты;
- Справку из УГНС;
- Иные документы, подтверждающие законную и качественную деятельность компании.

Наименование товаров Техническая характеристика Годовой объем Единица изм.
1Медный купорос98%164.25тонна
2Перекись водорода50%720тонна
3MIBC99.9%28.8тонна
4Ксантогенат натрия90%182.5тонна
5Цианид натрия96-97-98%219тонна
6Известь75%1825тонна
7Соляная кислота35-37%146тонна
8Азотная кислота57-60%6.205тонна
9Каустическая сода99%76.65тонна
10Безводный сульфит натрия96%7.3тонна
11Ацетилен99%100баллон
12Анкер43мм240000комп.
13Анкер40мм84000комп.
14Сетка мак4.7мм36000штук
15Сетка мак6.0мм24000штук
16Арматура16мм720тонна
17Арматура32мм100тонна
18Удлиненная анкерная труба32мм200тонна
19Стальные мелющие шары30-120мм1700тонна
20СИНВ500000штук
21ЭВВ34мм286тонна
22Аммонит34мм348тонна
23ЦементМ-40050000тонна
24ГСМК-52400м³
25Щебень5-10мм3000тонна
26Отсев0-5мм24000тонна
27Геомембрана2мм20000м²
28Геотекстиль300-400гр.36000м²
29Овощи и фруктыкг/шт.Согласно фактическим потребностямкг./шт.
30П.питаниякг/шт.Согласно фактическим потребностямкг./шт.
31Молоко-кефирлитрСогласно фактическим потребностямкг./шт.
32Мясокг.Согласно фактическим потребностямкг./шт.
33Мыло-мойкакг/шт.Согласно фактическим потребностямкг./шт.
34Канцелярские товары-Согласно фактическим потребностямшт.
35Печное топливоДля котельной1500м³
36Хозяйственные материалыГипермаркетСогласно фактическим потребностям-
37Строительные материалыГипермаркетСогласно фактическим потребностям-


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URL: https://www.vb.kg/446443
Теги:
тендер, PR
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