В Кара-Кулджинском районе строится новый ирригационный канал

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев ознакомился на месте с ходом строительства нового ирригационного канала "Карагуз – Жаны-Талаа" в Кара-Кулджинском районе.

Данный канал является важным гидротехническим объектом, направленным на решение проблемы дефицита оросительной воды в районе.

Общая площадь орошаемых земель, охваченных каналом, составляет 680 гектаров, а его общая протяжённость - 7,2 км.

Канал будет обеспечивать оросительной водой два айыльных аймака: Кара-Кулжа и Карагуз.

В указанных населённых пунктах преимущественно выращивается пшеница, ячмень, многолетние культуры и все виды овощей. Новый канал позволит полноценно обеспечивать их оросительной водой, способствуя стабильному агропроизводству.

"Развитие ирригационной инфраструктуры способствует увеличению урожайности в сельском хозяйстве, системному решению водных вопросов и улучшению качества жизни в сельской местности. Подобные инфраструктурные проекты играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны и эффективном использовании аграрного потенциала", - отметил Бакыт Торобаев.

Строительные работы канала начались осенью 2023 года и планируется завершить их до конца 2025 года.