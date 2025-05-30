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В Кара-Кулджинском районе строится новый ирригационный канал

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- Светлана Лаптева
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Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев ознакомился на месте с ходом строительства нового ирригационного канала "Карагуз – Жаны-Талаа" в Кара-Кулджинском районе.

Данный канал является важным гидротехническим объектом, направленным на решение проблемы дефицита оросительной воды в районе.

Общая площадь орошаемых земель, охваченных каналом, составляет 680 гектаров, а его общая протяжённость - 7,2 км.

Канал будет обеспечивать оросительной водой два айыльных аймака: Кара-Кулжа и Карагуз.

В указанных населённых пунктах преимущественно выращивается пшеница, ячмень, многолетние культуры и все виды овощей. Новый канал позволит полноценно обеспечивать их оросительной водой, способствуя стабильному агропроизводству.

"Развитие ирригационной инфраструктуры способствует увеличению урожайности в сельском хозяйстве, системному решению водных вопросов и улучшению качества жизни в сельской местности. Подобные инфраструктурные проекты играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны и эффективном использовании аграрного потенциала", - отметил Бакыт Торобаев.

Строительные работы канала начались осенью 2023 года и планируется завершить их до конца 2025 года.


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URL: https://www.vb.kg/446444
Теги:
Кара-Кульджинский район
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