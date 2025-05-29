"КТЖ": РК снизил стоимость транзитных грузов в КР поездами

С 8 июня 2025 года стоимость на перевозку железнодорожным транспортом транзитом по территории Казахстана в Кыргызстан зерновых грузов снизится до 55 процентов, на перевозку нефтеналивных грузов до 20 процентов, на остальные виды грузов до 50 процентов. Об этом сообщает ГП "НК "Кыргыз Темир Жолу".

Как отмечается, в апреле проведена двусторонняя встреча между генеральным директором ГП "НК "Кыргыз темир жолу" А.Сакиевым и председателем Правления "АО "НК "Казахстан темир жолы" Н.Сауранбаевым, по вопросу снижения тарифов при перевозке грузов транзитом из РК в КР.

"В результате достигнуты договоренности о снижении уровня унифицированного тарифа при перевозке грузов в транзитном сообщении", - подчеркнули в "КТЖ".