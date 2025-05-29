Как дети спасли природу: в Бишкеке вышла книга - сказка "Жаркыраган Тоо"

28 мая 2025 года в Республиканской библиотеке для детей и юношества им. К. Баялинова состоялась презентация книги "Жаркыраган Тоо" ("Сверкающая гора"). Новая детская сказка в увлекательной и доступной форме рассказывает юным читателям о том, как бережное отношение к природе может спасти целые страны от экологической катастрофы.

История, написанная кыргызской писательницей Алтын Капаловой, повествует о приключениях школьников Алтын и Калыса. Однажды дети обнаруживают, что рядом с их сказочной страной выросла гигантская гора из мусора, отравляющая воздух и угрожающая всем жителям. Вместе с верным псом Балтеком и смелой девочкой Бемой герои отправляются в опасное путешествие, чтобы остановить монстра Кара-Дөө, который питается отходами и загрязняет окружающую среду.

На пути к победе детям помогают не только друзья и животные, но и простые знания о правильной сортировке и переработке мусора. Герои учатся сами и учат других, как повторно использовать вещи и уменьшить количество отходов, поступающих на свалки.

На презентации для маленьких гостей книгу читали специально приглашённые известные личности - депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев и популярная телеведущая и блогер Айзада Жамгырчиева. Благодаря их живому чтению, дети смогли проникнуться историей и почувствовать себя частью волшебного приключения.

Продолжением мероприятия стал весёлый и полезный мастер-класс по сортировке отходов, который прошёл в школе №16. После увлекательных занятий книги были подарены школьной библиотеке, чтобы как можно больше детей смогли узнать о простых способах защитить природу от загрязнения.

Проект "Жаркыраган Тоо" был разработан в рамках инициативы "Библиотека спасённых книг" ОО "Тазар Мекеним" и Бишкекской школой современного искусства. Идея и производство книги принадлежат Бермет Борубаевой и Аймээрим Турсалиевой, красочные иллюстрации выполнила талантливая художница Чолпон Аламанова.

Книга была создана благодаря поддержке Правительства Швейцарии, Глобального экологического фонда (ГЭФ) и ПРООН, кыргызская версия книги была издана и презентована в рамках программы "Зелёная экономика и устойчивое развитие частного сектора в Кыргызской Республике", реализуемой GIZ при поддержке Министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ), Европейского союза и Правительства Швейцарии. Благодаря данной программе GIZ сказка будет доступна для юных читателей во многих региональных библиотеках и школах.

Сказка впервые была представлена на Международном фестивале"Осмысляя историю загрязнений", который объединил фестивали АРТ ПРОСПЕКТ ТРЭШ-5 и дебютировала в театральное воплощение в спектакле благодаря театральному коллективу Art Jashoo.

Сегодня "Жаркыраган Тоо" доступна в печатном и аудио-форматах на кыргызском, русском и английском языках на сайтах Tazar.org и bishci.com. Также доступна короткая анимация на русском языке на ютуб канале "Жаркыраган Тоо - Сверкающая гора". Для школ доступен готовый скрипт для школьного театра, где дети могут делать постановки по мотивам данной сказки. Организаторы уверены: если уже сейчас воспитывать в детях бережное отношение к природе, будущее Кыргызстана станет чище и лучше.

Найти книгу можно по следующим адресам:

Бишкек:

Республиканская библиотека для детей и юношества им. К. Баялинова, отдел "Балалык" – ул. Атая Огонбаева, 242; Городская библиотека №1 им. Айтматовской книги – ул. Касыма Тыныстанова, 64/1; Национальная библиотека КР им. А. Осмонова – ул. Юсупа Абдрахманова, 208; Библиотека Музея ИЗО им. Гапара Айтиева – ул. Юсупа Абдрахманова, 196; Библиотека "Инновационного центра" – бульвар Эркиндик, 58а; Городская библиотека №13 – 7-й микрорайон, 1.

Ош:

Городская библиотека г. Ош – ул. Алишера Навои, 5/1a.

Баткен:

• Городская библиотека Баткена, – ул. Нургазиева, 10.

Также вы можете приобрести книгу в следующих магазинах: