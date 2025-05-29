Сильная армия - это возможность спокойно смотреть в будущее

На фоне тревожных новостей из разных уголков планеты особенно ценно осознавать: у Кыргызстана есть надёжная защита. Сегодня Вооружённые силы страны становятся не просто структурой с погонами и уставом - они превращаются в настоящую опору, в символ уверенности, стабильности и мира.

Армия меняется. Не быстро, не громко, но - поступательно и по-настоящему. То, что ещё несколько лет назад казалось недосягаемой мечтой, сегодня становится реальностью. У наших солдат - современная форма, на полигонах - новые виды техники и беспилотники, в системе управления - технологии, которые раньше мы видели только в кино. Всё это - не роскошь, а необходимость, которую страна теперь может себе позволить. Потому что безопасность - это не разовая покупка, это постоянная инвестиция в стабильное будущее.

Важно отметить: эти перемены происходят не сами по себе. Благодаря политической воле и личному вниманию со стороны главы государства армия получает то, что ей действительно нужно. Президент Садыр Жапаров чётко дал понять: сила Кыргызстана - не в численности, а в подготовке, профессионализме, мобильности и духе. И именно в этом направлении развивается военная система страны.

Финансирование тоже растёт, и оно разумно направляется не на парады ради парадов, а на обучение, модернизацию, связь, защиту и т.п. Отдельное внимание - подготовке военных кадров. Сегодняшние курсанты изучают не только устав и физическую подготовку, но и иностранные языки, международное право, стратегическое мышление. Они учатся у лучших - как внутри страны, так и в партнёрстве с зарубежными академиями. Потому что современный офицер - это не просто человек в форме, это лидер, аналитик, дипломат и защитник в одном лице.

Мы не строим армию, чтобы кому-то угрожать. Мы укрепляем её, чтобы никто не посмел угрожать нам. Чтобы матери спокойно отпускали сыновей в учёбу и службу, зная, что они под защитой. Чтобы Кыргызстан мог не бояться будущего, потому что у него есть щит - крепкий, надёжный, свой.

Недавнее заседание Совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке ещё раз подтвердило: Кыргызстан - не наблюдатель, а активный участник диалога по вопросам безопасности региона. Это важно, особенно на фоне нестабильной ситуации в Афганистане и в других регионах. Там, где есть диалог, есть и шанс на мир.

По данным "Global Firepower", в рейтинге военной мощи Кыргызстан занимает 105-е место в мире. Может, звучит не так громко, но ведь и не в рейтингах дело. Дело в том, что мы движемся вперёд, а главное - в правильную сторону.

Вооружённые силы Кыргызстана сегодня - это не просто армия. Это часть нашей идентичности, нашей гордости. Это символ того, что государство взрослеет, становится ответственным, заботится о своих гражданах.

День Вооружённых сил - не просто дата в календаре. Это день благодарности. Тем, кто служит. Тем, кто обеспечивает. Тем, кто принимает решения. Это день, когда мы все вместе можем сказать: "Да, мы стали сильнее". И это только начало.

Сильная армия - это тишина в домах, это мирные рассветы, это возможность спокойно смотреть в будущее. И сегодняшний Кыргызстан уверенно делает всё, чтобы этот завтрашний день был светлым, безопасным и стабильным.

Автор: Тимур Саралаев