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Открыт муниципальный МТС в Кара-Кульджинском районе Ошской области

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- Светлана Лаптева
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Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев принял участие в церемонии открытия муниципального предприятия "Машинно-тракторная станция и пастбищ" в в Кара-Кульджинском районе Ошской области.

В настоящее время в распоряжении муниципальной МТС имеется 12 единиц сельскохозяйственной и другой техники. Трактора 2 единиц., комбайн 1 единица., спецтехника 2 единицы., автомобили 2 единицы. и сельскохозяйственная техника 5 единицы. Муниципальное предприятие облегчает труд крестьян-фермеров, обрабатывая более 1000 гектаров земли в сезон и обеспечивая доступность оплаты услуг.

Также, Муниципальная машинно-тракторная станция намерено осуществлять свою деятельность путем оказания агротехнических механизированных услуг сельскохозяйственным субъектам айыльного аймака, района, а также соседней Джалал-Абадской области.

Муниципальное предприятие планирует пополнять и обновлять свой машинно-тракторный парк за счет государственных программ, приобретая сельскохозяйственную технику на льготных условиях за счет лизинговых проектов, реализуемых при государственной поддержке.


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URL: https://www.vb.kg/446452
Теги:
Джалал-Абадская область
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