Кыргызстан и Южная Корея расширяют сотрудничество в агропромышленной сфере

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики состоялась встреча под руководством заместителя министра Мирбека Дуйшеева с исследовательской группой Корейской корпорации сельских сообществ (KRC).

Южнокорейские специалисты проводят предварительное исследование (Pre Master Plan) в рамках проекта по разработке продвинутого агропромышленного комплекса (Advanced Agro-industrial Complex, AAC) в Кыргызстане.

В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления сотрудничества - подготовку мастер-плана AAC, определение приоритетных отраслей и потребностей со стороны кыргызского правительства, а также механизмы расширения взаимодействия в агропромышленной сфере.

Мирбек Дуйшеев подчеркнул важность устойчивого развития сельского хозяйства, внедрения современных агротехнологий и выразил готовность министерства оказывать всестороннюю поддержку для успешной реализации проекта.

Отдельное внимание было уделено вопросам создания "умных" ферм, применения экологически безопасных агровходов, привлечения частных инвестиций, а также согласованию графика работы исследовательской группы и предоставлению необходимой информации.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем плодотворном взаимодействии и успешной реализации совместных инициатив, направленных на модернизацию агропромышленного сектора Кыргызской Республики.