Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 98.62 - 99.62

Кыргызстан и Южная Корея расширяют сотрудничество в агропромышленной сфере

163  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики состоялась встреча под руководством заместителя министра Мирбека Дуйшеева с исследовательской группой Корейской корпорации сельских сообществ (KRC).

Южнокорейские специалисты проводят предварительное исследование (Pre Master Plan) в рамках проекта по разработке продвинутого агропромышленного комплекса (Advanced Agro-industrial Complex, AAC) в Кыргызстане.

В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления сотрудничества - подготовку мастер-плана AAC, определение приоритетных отраслей и потребностей со стороны кыргызского правительства, а также механизмы расширения взаимодействия в агропромышленной сфере.

Мирбек Дуйшеев подчеркнул важность устойчивого развития сельского хозяйства, внедрения современных агротехнологий и выразил готовность министерства оказывать всестороннюю поддержку для успешной реализации проекта.

Отдельное внимание было уделено вопросам создания "умных" ферм, применения экологически безопасных агровходов, привлечения частных инвестиций, а также согласованию графика работы исследовательской группы и предоставлению необходимой информации.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем плодотворном взаимодействии и успешной реализации совместных инициатив, направленных на модернизацию агропромышленного сектора Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446453
Теги:
Южная Корея, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  