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В КР фермеры могут получить льготные кредиты на выращивание ферулы

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- Светлана Лаптева
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С целью сохранения природных запасов ферулы и развития её промышленного выращивания, распоряжением кабинета министров Кыргызской Республики утверждена Программа выращивания ферулы на 2024–2028 годы и План мероприятий по её реализации, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

К 2028 году программа предусматривает достижение 11,6 тыс. гектаров посевных площадей ферулы за счёт вовлечения малопродуктивных сельхозземель, где планируется довести ежегодный сбор сырья до 1392 тонн.

В рамках государственной поддержки даны поручения министерствам и ведомствам, а также местным органам власти по оказанию производственного и маркетингового содействия фермерам и предпринимателям. Предусмотрена возможность получения льготных кредитов под 6% годовых в рамках проекта "Кредитование агропромышленного комплекса".

Проведены обучающие семинары для фермеров по агротехнике выращивания. К 2024 году в 12 селах страны ферулу выращивают 107 хозяйствующих субъектов.

Министерство рекомендует использовать малопродуктивные пастбища под посадку ферулы, обращаясь для этого в районные государственные администрации.

Развитие феруловодства имеет высокую экономическую и экологическую значимость и является перспективным направлением аграрной политики Кыргызской Республики.

Со своей стороны Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики продолжает работать над реализацией Плана мероприятий, координируя действия с местными органами власти, бизнесом и инвесторами для достижения поставленных целей.


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URL: https://www.vb.kg/446454
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
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