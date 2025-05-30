В Чолпон-Ате пройдет второй этап чемпионата Кыргызстана по дуатлону

В Кыргызстане состоится второй этап чемпионата страны по дуатлону 2025 года. Соревнования пройдут 7 июня в городе Чолпон-Ата, на берегу озера Иссык-Куль.

Как сообщили организаторы, в соревнованиях примут участие спортсмены разных возрастных и категорийных групп:

дети 7–8 лет

дети 9–10 лет

дети 11–12 лет

U-15

Junior

Elite

Para Elite

Дуатлон - это спортивная дисциплина, сочетающая два этапа бега и один этап велогонки, и представляет собой разновидность мультиспорта, близкого к триатлону. Международным регулятором соревнований является Международный союз триатлона (ITU).

Организаторы ожидают активное участие как профессиональных спортсменов, так и начинающих любителей. Второй этап чемпионата станет важной частью отбора на международные старты, а также популяризации мультиспорта в Кыргызстане.