Милиция Бишкека начала проверку по факту смерти четырехлетней девочки

В социальных сетях распространилась информация о том, что четырехлетняя Амина скончалась после операции на сердце в Бишкеке. По словам матери девочки, в смерти ребенка она обвиняет врачей. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По данным ведомства, на основании публикации в СМИ данный факт зарегистрирован в автоматизированной информационной системе учета заявлений и сообщений (АИС ЖИУ) УВД Первомайского района. По делу начата доследственная проверка.

В настоящее время сотрудники милиции проводят все необходимые следственные действия. Ход проверки находится на контроле руководства районного управления внутренних дел.


