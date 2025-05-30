Погода
$ 87.30 - 87.73
€ 98.75 - 99.75

Задержан директор Кара-Суйского департамента аграрного развития

199  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В адрес ГКНБ обратилась гражданка А.Г.Н. с просьбой принять меры в отношении директора Кара-Суйского департамента аграрного развития, который получил денежные средства в размере 11700 долларов США и обещал предоставить земельный участок под ИЖС на территории Ошской области, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"В ходе проведения соответствующих мероприятий, было установлено, что К.У.Б. путем обмана завладел вышеуказанными денежными средствами.

В результате полученных материалов, изучив полученные аудио-видео материалы в рамках уголовного дела по части 4 статьи 209 УК КР, совместно с ОВД Кара-Суйского района был задержан директор Кара-Суйского департамента аграрного развития К.У.Б. и водворен в ИВС ОВД Кара-Суйского района.

В настоящее время в рамках уголовного дела продолжаются следственные мероприятия и устанавливаются все участники преступной схемы", - говорится в сообщении ведомства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446471
Теги:
ГКНБ, задержание, Кара-Суйский район
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  