В адрес ГКНБ обратилась гражданка А.Г.Н. с просьбой принять меры в отношении директора Кара-Суйского департамента аграрного развития, который получил денежные средства в размере 11700 долларов США и обещал предоставить земельный участок под ИЖС на территории Ошской области, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"В ходе проведения соответствующих мероприятий, было установлено, что К.У.Б. путем обмана завладел вышеуказанными денежными средствами.

В результате полученных материалов, изучив полученные аудио-видео материалы в рамках уголовного дела по части 4 статьи 209 УК КР, совместно с ОВД Кара-Суйского района был задержан директор Кара-Суйского департамента аграрного развития К.У.Б. и водворен в ИВС ОВД Кара-Суйского района.

В настоящее время в рамках уголовного дела продолжаются следственные мероприятия и устанавливаются все участники преступной схемы", - говорится в сообщении ведомства.