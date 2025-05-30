Кыргызстанцы завоевали 6 медалей на турнире по борьбе в Монголии

В Улан-Баторе стартовал международный рейтинговый турнир по спортивной борьбе Ulaanbaatar Open, организованный Объединённым миром борьбы. Соревнования продлятся до 1 июня и собрали сильнейших борцов региона.

В первый день турнира, в состязаниях по греко-римской борьбе, сборная Кыргызстана завоевала шесть медалей, продемонстрировав высокий уровень подготовки.

Золотыми призёрами стали:

Раззак Бейшекеев (весовая категория до 67 кг)

Асан Жанышев (до 87 кг)

Узур Жузупбеков (до 97 кг)

Серебро выиграли:

Улан Муратбек уулу (до 55 кг)

Ырыскелди Максатбек уулу (до 77 кг)

Бронзовую медаль завоевал:

Ырыскелди Хамзаев (до 72 кг)

Сборная Кыргызстана уверенно начала турнир и намерена пополнить свою медальную копилку в следующих соревновательных днях.

В Улан-Баторе стартовал международный рейтинговый турнир по спортивной борьбе Ulaanbaatar Open, организованный Объединённым миром борьбы. Соревнования продлятся до 1 июня и собрали сильнейших борцов региона.

В первый день турнира, в состязаниях по греко-римской борьбе, сборная Кыргызстана завоевала шесть медалей, продемонстрировав высокий уровень подготовки.

Золотыми призёрами стали:

Раззак Бейшекеев (весовая категория до 67 кг)

Асан Жанышев (до 87 кг)

Узур Жузупбеков (до 97 кг)

Серебро выиграли:

Улан Муратбек уулу (до 55 кг)

Ырыскелди Максатбек уулу (до 77 кг)

Бронзовую медаль завоевал:

Ырыскелди Хамзаев (до 72 кг)

Сборная Кыргызстана уверенно начала турнир и намерена пополнить свою медальную копилку в следующих соревновательных днях.