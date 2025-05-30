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Кыргызстанцы взяли 13 медалей на молодежном чемпионате Азии по борьбе алыш

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- Самуэль Деди Ирие
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Юношеская сборная Кыргызстана по поясной борьбе алыш добилась впечатляющего успеха на молодежном чемпионате Азии, который прошел в столице Индии - Дели. По итогам соревнований кыргызстанские спортсмены завоевали 13 медалей, из которых 7 - золотые, 4 - серебряные и 2 - бронзовые.

Как сообщили в Госагентстве по делам физической культуры и спорта КР, в турнире приняли участие борцы возрастных категорий U-15 и U-17, показав высокий уровень подготовки и боевого духа.

Золотые медали завоевали:

Беленбек Жапаралиев (55 кг, U-17)

Субан Апсаматов (70 кг, U-17)

Асель Жакыпова (50 кг, U-17)

Туйгун Орунбаев (50 кг, U-15)

Марлен Абдрахимов (60 кг, U-15)

Абдинур Шукуралиев (65 кг, U-15)

Арууке Таалайбекова (50 кг, U-15)

Серебряные призеры:

Нурислам Элбеков (60 кг, U-17)

Темирлан Ахунбабаев (65 кг, U-17)

Нурия Масалбекова (55 кг, U-17)

Асема Калыкова (55 кг, U-15)

Бронзовые награды завоевали:

Мыскал Нурмаматова (60 кг, U-17)

Азизбек Токтосунов (70 кг, U-15)

Сборную к чемпионату готовил главный тренер Табыш Али Сейитбеков, под руководством которого молодые борцы смогли добиться высоких результатов на международной арене.

Этот успех стал очередным подтверждением развития кыргызской школы борьбы алыш и перспективности юных спортсменов на континентальном уровне.


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URL: https://www.vb.kg/446475
Теги:
борьба, Индия, чемпионат, Кыргызстан
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