Кыргызстанцы взяли 13 медалей на молодежном чемпионате Азии по борьбе алыш

Юношеская сборная Кыргызстана по поясной борьбе алыш добилась впечатляющего успеха на молодежном чемпионате Азии, который прошел в столице Индии - Дели. По итогам соревнований кыргызстанские спортсмены завоевали 13 медалей, из которых 7 - золотые, 4 - серебряные и 2 - бронзовые.
Как сообщили в Госагентстве по делам физической культуры и спорта КР, в турнире приняли участие борцы возрастных категорий U-15 и U-17, показав высокий уровень подготовки и боевого духа.
Золотые медали завоевали:
Беленбек Жапаралиев (55 кг, U-17)
Субан Апсаматов (70 кг, U-17)
Асель Жакыпова (50 кг, U-17)
Туйгун Орунбаев (50 кг, U-15)
Марлен Абдрахимов (60 кг, U-15)
Абдинур Шукуралиев (65 кг, U-15)
Арууке Таалайбекова (50 кг, U-15)
Серебряные призеры:
Нурислам Элбеков (60 кг, U-17)
Темирлан Ахунбабаев (65 кг, U-17)
Нурия Масалбекова (55 кг, U-17)
Асема Калыкова (55 кг, U-15)
Бронзовые награды завоевали:
Мыскал Нурмаматова (60 кг, U-17)
Азизбек Токтосунов (70 кг, U-15)
Сборную к чемпионату готовил главный тренер Табыш Али Сейитбеков, под руководством которого молодые борцы смогли добиться высоких результатов на международной арене.
Этот успех стал очередным подтверждением развития кыргызской школы борьбы алыш и перспективности юных спортсменов на континентальном уровне.