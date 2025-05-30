Манас Самидинов: Пассажиропоток растет, строятся объекты

"Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что завершили реконструкцию нескольких региональных аэропортов, которые уже начали работу. В ближайших планах - запуск воздушных гаваней в Нарыне и Казармане, который запланирован на июнь. Также продолжается строительство аэровокзального комплекса в аэропорту Иссык-Куль (Тамчы)", - сообщил председатель правления ОАО "Аэропорты Кыргызстана" Манасбек Самидинов на встрече с журналистами.

По его словам, в 2024 году был открыт международный аэропорт в Караколе, а в городе Ош идёт строительство нового терминала: он будет обслуживать международные рейсы, тогда как существующий перейдёт на внутренние направления. Кроме того, начаты работы по созданию нового международного аэропорта в Джалал-Абаде. Под строительство выделено 380 гектаров земли. Проект включает 3,8-километровую взлётно-посадочную полосу, стоянку на шесть самолётов и пассажирский терминал площадью 12 тысяч квадратных метров.

"В международном аэропорту "Манас" в Бишкеке началась реконструкция ВПП. Полностью меняется покрытие, модернизируются рулёжные дорожки, удлиняется магистральная дорога, обновляются системы светосигнального освещения. После внедрения оборудования третьей категории аэропорт сможет принимать рейсы даже при нулевой видимости - ранее в таких условиях самолёты перенаправлялись в соседние страны.

Также планируется расширение терминала "Манас" - его площадь увеличится на 18 тысяч кв. метров. Закупается новая техника для обслуживания воздушных судов.

Строится и собственная нефтебаза дочерней компании "Асман ойл". Ее объем составит 8 тысяч тонн. Запуск объекта запланирован на осень 2025 года.

Развивается и государственная авиакомпания "Асман Эйрлайнс", созданная в сентябре 2024 года. Сейчас у нее два самолёта, выполняющих региональные и международные рейсы, в том числе по маршруту Бишкек – Худжанд. С момента запуска авиакомпания перевезла около 100 тысяч пассажиров. В июле ожидается прибытие третьего воздушного судна. Параллельно ведутся переговоры о приобретении более крупных самолётов для дальнемагистральных направлений", - сказал он.

Как сообщил коммерческий директор ОАО "Аэропорты Кыргызстана" Аман Мамаев, за прошлый год в стране было обслужено более 46 тысяч рейсов - это рекордный показатель для отечественной авиации. Компания делает ставку на расширение маршрутной сети как внутри страны, так и за её пределами.

"В числе новых международных направлений - Пхукет, Нячанг, Фукуок, Гоа. Запущен прямой рейс в Пекин, возобновлены полёты в Азербайджан. Осенью планируется увеличить количество рейсов в страны Юго-Восточной Азии и добавить новые направления.

Кроме того, рассматривается открытие маршрутов в Саудовскую Аравию, ведутся переговоры с китайской стороной по возобновлению рейсов Бишкек – Гуанчжоу и Урумчи – Ош. С осени ожидается начало сотрудничества с авиакомпанией IndiGo, одним из крупнейших перевозчиков региона", - добавил он.