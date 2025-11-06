МВД вновь напомнило гражданам о случаях телефонного мошенничества

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики вновь предупреждает граждан о случаях телефонного мошенничества. Злоумышленники, представляясь сотрудниками банков, правоохранительных органов или других государственных структур, под различными предлогами пытаются получить личные данные, номера банковских карт и коды подтверждения из SMS.
В ведомстве отмечают, что подобные схемы обмана направлены на хищение денежных средств граждан.
МВД настоятельно рекомендует:
• не сообщать посторонним лицам личные данные, реквизиты карт и коды из SMS;
• не переводить деньги по указанию неизвестных лиц;
• при получении сомнительных звонков немедленно обращаться в ближайший отдел милиции или по телефону 102.
Министерство напоминает, что сотрудники банков и государственных органов никогда не запрашивают персональные данные и коды подтверждения по телефону.