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Кыргызстанские лыжники завоевали медали на турнире в "Кашкулаке"

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- Самуэль Деди Ирие
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На склонах горнолыжного комплекса "Кашкулак", расположенного в 30 километрах от Бишкека, проходят международные соревнования по горным лыжам с участием сильнейших спортсменов Центральной Азии. Об этом сообщает официальный сайт Международной лыжной федерации (FIS).

В активе сборной Кыргызстана - внушительная коллекция медалей, которую пополнили три ведущих спортсмена: Александр Коробов, Роман Нарчуганов и Альбина Иванова.

Александр Коробов завоевал два золота и два серебра, Роман Нарчуганов - два золота и одну бронзу, а Альбина Иванова принесла команде шесть бронзовых медалей.

Турнир в "Кашкулаке" стартовал 27 января и завершится 1 февраля. Эти соревнования являются важным этапом подготовки кыргызстанских лыжников к международному сезону. По итогам стартов участники получают рейтинговые очки, необходимые для допуска к престижным мировым турнирам.

Организаторы подчеркивают, что проведение подобных соревнований способствует популяризации зимних видов спорта в стране и укреплению позиций Кыргызстана на лыжной карте региона.


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URL: https://www.vb.kg/446481
Теги:
лыжный спорт, Кыргызстан
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