На трассе Бишкек–Ош сгорел грузовик с бензином. Водитель и пассажир погибли

25 января 2026 года на 141-м километре автодороги Бишкек–Ош опрокинулся и загорелся крупногабаритный грузовой автомобиль, перевозивший горюче-смазочные материалы. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. В результате пожара водитель и пассажир погибли на месте. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть ОВД Жайылского района около 11:35 часов от службы 112. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Установлено, что грузовик марки MAN принадлежал гражданину О.К., 1981 года рождения, занимающемуся частной перевозкой нефтепродуктов. 23 января он принял заказ на доставку бензина АИ-92 от одного из ОсОО в сфере нефтепереработки и нанял водителя К.А., 1989 года рождения. 25 января около 11:20 водитель направлялся в сторону Оша, перевозя 28 тонн нефтепродуктов. В салоне также находился владелец автомобиля.

В пути у грузовика лопнуло переднее левое колесо. Машина выехала на встречную полосу и опрокинулась, после чего произошло возгорание. Автомобиль полностью сгорел. Тела погибших доставлены в морг. Назначены необходимые экспертизы. Проверка продолжается.

Установлено также, что ущерба окружающей среде не причинено, утечки нефтепродуктов не зафиксировано, поскольку горюче-смазочные материалы полностью сгорели.

ГУВД Чуйской области призвало водителей внимательно проверять техническое состояние транспортных средств перед дальними поездками.