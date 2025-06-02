Мурзабек Абасканов: КР нужен совместный центр для подготовки миротворцев

Кыргызстан может гордиться своими миротворцами. Один из них - полковник Мурзабек Абасканов, чья служба в миссиях ООН и ОБСЕ охватывает самые напряжённые точки мира.

В Международный день миротворцев журналист VB.KG побеседовал с офицером, которому довелось служить в Эфиопии и Эритрее, Восточном Тиморе, Дарфуре (Судан), а также в Украине - в составе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с базированием в Донецке.

Вы выбрали сложную стезю в своей карьере. Так это сложилось: была мечта или так распорядилась судьба?

Я родился в селе Чаек Джумгальского района Нарынской области в семье служащих. Отец - Абасканов Канимет, был старшим научным сотрудником агрономии Академии наук Киргизской ССР, мама – Лаура Батырбековна Тойчиева – всю свою сознательную жизнь посвятила служению людям, брать ответственность за самое прекрасное на свете – жизнь человека, четко представляя, что профессия врача – одна из самых благородных, гуманных и необходимых профессий на земле.

Следуя хорошему примеру дедушки по маминой линии – Тойчу Батырбекова, фронтовика, офицера, в 1986 году закончил Республиканскую специализированную школу имени 60 летия Коммунистической партии Киргизской ССР, затем Минское Высшее Военно-политическое общевойсковое училище, и после с отличием окончил магистратуру Международного Университета Кыргызстана по направлению юриспруденция. Будучи офицером, служил в частях и подразделениях ВС СССР в Нагорном Карабахе, Национальной Гвардии, преподавателем Академии МВД КР, в Департаменте охраны и конвоирования ГСИН при Кабинете Министров Кыргызской Республики. И отвечая на вопрос - конечно, миротворчество - это мой собственный выбор.

У меня трое детей, сын Азамат с супругой Махабат, внук Аманатик, дочка Алия учатся и работают в США, а младшая доча Азалия в Бишкеке заканчивает 5 класс.

Давайте разбираться, кто же такие миротворцы ООН? Кто такие они "голубые каски" и чем они занимаются?

Миротворцы ООН - это военные, полицейские или гражданские лица, участвующие в полевых миссиях ООН, направленных для поддержания мира.

Суть миротворческих сил в том, что они не воюют ни на какой стороне. Их миссия - наблюдение и сдерживание, причем сдерживание без вступления в бой, исключительно только фактом своего присутствия.

ООН имеют флаг и экипировку, поэтому их прозвали "голубыми касками" из-за яркого узнаваемого цвета этих касок. Такой некамуфляжный цвет головного убора демонстрирует мирный характер персонала ООН.

Миротворцев ООН привлекают во время или после завершения активной фазы военных конфликтов и они следят за соблюдением договоренностей о прекращении огня и условий перемирия, защищают мирное население, доставляют гуманитарную помощь, восстанавливают инфраструктуру, помогают в организации выборов, подготовка военных и полицейских и др. И общая цель состоит в оказании поддержки странам в период перехода от конфликта к миру. Они нейтральные по отношению к сторонам конфликта, то есть не воюют на стороне каких-либо государств и их миссия определяются мандатом Советом Безопасности ООН.

Каждая операция ООН по поддержанию мира имеет свои особенности. Задачи, возлагаемые на миротворцев, в принципе схожи между собой. Наша страна, с учетом обязательств по международным договорам, самостоятельно определяет в каждом случае целесообразность участия наших граждан в миротворческой деятельности.

[b]Знали ли вы какие требования предъявляются к миротворцам до того, как туда попали? Какие требования предъявляются к миротворцам? [/b]

К миротворцам предъявляются очень жесткие требования, и они должны отвечать следующим минимальным критериям: владеть иностранными языками, в большинстве случаев английским, но знания других рабочих языков ООН приветствуется. Состоять на действительной военной службе или в правоохранительных органах и иметь стаж не менее 5 лет, иметь звание не ниже капитана до полковника, возраст от 25-55 лет, соответствующий опыт работы в требуемом направлении, отличное физическое состояние здоровья - годность к службе в местах с неблагоприятными климатическими условиями, удовлетворительное морально-психологическое состояние, наличие водительских прав и опыт вождения полноприводных автомобилей не менее 2-3х лет, владеть стрелковым оружием.

В 2006 году в городе Киев (Украина) прошел обучение на месячных курсах по подготовке офицеров для участия в миротворческих операциях ООН, по окончании которых были выданы сертификаты, которые очень помогли участвовать в дальнейшем во многих операциях под эгидой ООН как сертифицированный офицер. На данных курсах принимали участие полицейские и военные из более 30 стран мира и опытные преподаватели, прошедшие достойную "школу" миротворчества. По всем этим критериям я прошел, влился в строй почти сразу.

В каких миссиях вы непосредственно принимали участие?

В 2006-2008 годы был отобран и откомандирован в миротворческую миссию ООН в Эфиопию и Эритрею в качестве военного наблюдателя:

В 2009-2012 годы - Восточный Тимор, на конкурсной основе занимал должность начальника территориального УВД города Дили, в столице Восточного Тимора:

В 2013-2016 годы участник интегрированной миссии Африканского Союза и ООН Дарфуре (Судан), на конкурсной основе занимал должность начальника Управления Ротации полицейского компонента:

В 2018-2022 году - откомандирован в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине с локацией в гор. Донецк.

Как вы видите из небольшого послужного списка, основная часть моей офицерской службы прошла откомандированным в миссиях ООН и ОБСЕ по всему миру.

Хочу отметить, что подготовка наших офицеров-миротворцев ничем не уступает другим странам, а даже наоборот, в части адаптированности, коммуникации, исполнению своих функциональных обязанностей, стоят на голову выше, чем другие страны и прекрасно понимают и осознают цели своего нахождения в миссиях.

На сегодняшний день, для подготовки военных наблюдателей со стороны МО КР и гражданских полицейских по линии МВД КР ведется серьезная и необходимая работа в части подбора персонала, проводятся тестирования, вождение, стрельба, изучение особенностей миротворческой службы в стране пребывания, их мандата, составлен резерв кадров и регулируется порядок очередности отправки.

Принят соответствующий НПА, регулирующий основы и порядок участия КР в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности.

Приятно отметить, что набирают подготовленных профессионалов для службы. Следующим этапом для нашей страны должна быть подготовка и направление воинского подразделения (военный контингент - рота, батальон, или же полицейский контингент). Конечно, в перспективе хотелось бы видеть совместный центр для подготовки будущих миротворцев, иметь свою собственную базу подготовки, которая будет отвечать всем стандартам Организации Объединенных Наций.

Справочно: Кыргызстан принимал участие в миротворческих миссиях ООН с 1998 года, и в качестве военных наблюдателей и гражданских полицейских находились в миротворческих миссиях ООН на территориях Боснии и Герцоговины, Сьерра-Леоне, Либерии, Косово, Судана, Южного Судана, Восточного Тимора, Эритреи и Эфиопии, Чада, Абьей, Западной Сахаре.

Какими трудностями сталкиваются миротворцы ООН при выполнении ими возложенных обязанностей?

Конечно, быть миротворцем - задача непростая. Безопасность персонала – приоритет миссии. Служба в африканском регионе очень сложная и порой даже опасная, эти места повышенного риска, зона конфликта и подразумевает присутствие угроз всегда, открых, скрытых, и соблюдение личных и коллективных мер безопасностей являются залогом успеха. В этих целях миссией на постоянной основе проводятся учения, тренировки на предмет слаженных действий на всякие виды угроз. Но при этом, осознание, что ты являешься частью важной миссии, вносишь свой вклад в важное дело по стабилизации ситуации в регионе, придает сил и положительных эмоций. К тому же, служба в миссии ООН весьма интересна и познавательна, где каждый день получаешь новый опыт, люди из самых разных стран, получаешь колоссальный опыт работы в международных организациях

.

Лично для меня, как, наверное, для любого миротворца, быть далеко от родного дома продолжительное время, не легко. Конечно, скучаешь по семье, родным, близким. Но современные интернет-технологии и социальные сети облегчают поддерживать связи с домашними, хотя и не могут заменить полноценное общение.

Хочется особо подчеркнуть, что поддержка семьи, родных и близких очень важна, когда находишься в длительных служебных командировках с особой миссией. Ведь когда знаешь, что дома все спокойно и стабильно - служится и легко и уверенно.

Как к миротворцам относится местное население?

Понимание и отношение местного населения к миротворцам разное, есть критики, без нее нельзя, это в основном в недопонимании мандата миссии, порой в ее ограниченности, другая часть населения хорошо понимают, что без миротворцев было бы невозможно остановить кровопролитие. Люди прекрасно видят, что именно миротворцы ООН, выполняя свой мандат, обеспечивают их безопасность, защищают население, интенсивно патрулируя уязвимые участки, осуществляют гуманитарную помощь, обеспечивают стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Беседуя с людьми, стараемся объяснять им цель нашего нахождения здесь, слушаем их проблемы и докладываем руководству для принятия решений.

[b][b] Сложно ли взаимодействовать с персоналом из других государств? Это всё-таки другой язык, менталитет...?[/b][/b]

Надо отметить, что в ООН на сегодня представлены 193 страны Мира, и приходилось служить с людьми разных национальностей, культуры, веры, религии, цвета кожи, с разными взглядами и подходами в решении задач, но учитывая профессиональный подбор кадров на местах, нас объединяли общие цели и задачи оказать помощь местному населению в рамках мандата, и четкое видение персонала ООН и их понимание, что продвигало нашу работу слаженно и уверенно...

Мы читали, что вы выиграли большой конкурс в одной из миссии ООН? Расскажите об этом подробнее

Это было в интегрированной миссии Африканского Союза и ООН в Дарфуре (UNAMID) в 2015 году. Я начинал службу в миссии патрульным полицейским, выполняя задачи по патрулированию участка в рамках мандата. Необходимо отметить, что все конкурсы в системе ООН проводятся на принципах открытости, объективности и прозрачности.

После объявления вакансии на единственную должность Начальника управления ротации в Главном штабе полиции ООН, внимательно узучил требования к данной позиции, и посчитал, что мои профессиональные и деловые качества полностью подходят к данной должности, я подал свои документы. Пройдя сложный конкурс, конкурируя с 76 офицерами из 34 стран мира, мои результаты по итогам письменного тестирования и устного собеседования были признаны лучшими, и был назначен на должность Начальника управления ротации, одновременно являясь Командиром кыргызского контингента. Это победа в данном конкурсе было неожиданной и приятной, гордо как для себя, так для своей страны! И в то же время накладывала огромную ответственность.

Хотел отметить, что вновь прибывающие офицеры полиции ООН должны пройти обязательную месячную переподготовку применительно к местным условиям службы. И в мои обязанности с офицерами Управления Ротации входило проведение обязательных курсов и занятий для новоприбывших миротворцев, координация их действий с соответствующими службами и отправка к местам несения службы. Признаться, работа в этой должности требовала самоотдачи, постоянной служебной нагрузки, самосовершенствования и работы над собой, четкого знания многих нормативных документов. Достойно и с высоко поднятой головой, справившись с поставленной задачей, возвратился на Родину...

Наверное, у вас есть награды за службу в миссиях? Интересно знать, какими именно награждены?

Награжден четырьмя медалями ООН "На службе Мира" за миротворческую службу в Эфиопии, Эритреи, Восточном Тиморе и Судане, медалью "За солидарность" Президентом Восточного Тимора, многими грамотами, дипломами и похвальными листами ООН и ОБСЕ, а также, многими медалями НГ, МО, МВД, ГСИН КР и зарубежных государств.

Когда Президент Восточного Тимора вручал медаль за "Солидарность", отметил, что раньше не знали страну Кыргызстан, ее нахождение, народ, но благодаря таким офицерам мы будем знать о высоко подготовленных людях этой страны, и говорим спасибо за их добросовестную работу во благо народа Восточного Тимора. Это было очень трогательно и приятно, что Президент высоко оценил 3х годичную миротворческую службу, наградив медалью, сертификатом, небольшим подарком и крепко пожал мою руку...

Делитесь ли накопленным опытом с другими?

После завершения миротворческих миссий, возвращался в свое родное ведомство, откуда был откомандирован с должности начальника Управления Правовой и Воспитательной работы – в Департамент ГСИН при Кабинете Министров Кыргызской Республики. Полученный колоссальный опыт работы в международных организациях использовал для взаимодействия с международными и другими организациями Кыргызстана, направленных на укрепление материально-технического потенциала своего ведомства.

Выйдя на военную пенсию, занимался научной и преподавательской деятельностью в Международном Университете Кыргызстана (МУК), в частности, читал лекции студентам по международной безопасности, экономической дипломатии, по правам человека, гуманитарному праву и другим дисциплинам, а также, в МШМ МУК иностранным студентам преподавал правоведение. Выступаю экспертом по вопросам международной безопасности для международных и других организаций.

Пользуясь случаем, хотел бы выразить искреннюю признательность за понимание и поддержку руководству ГСИН и Департамента по охране и конвоированию в лице генерала Турганбаева и полковника Улан Эмильбекович Бердикожоева, принимавших непосредственное решение о моем пребывании в миссиях, своим жизненным наставникам генералу Абдыгулу Чотбаеву, Айбеку Ташибековичу Алыбаеву, Молдокуну Сейсенбаевичу Барамышеву, Советбеку Асановичу Арбаеву за их их поддержку, веру и понимание, а также, Министерству иностранных дел Кыргызской Республики в оказании существенной помощи всем миротворцам-кыргызстанцам и расширении миротворческого потенциала нашей страны.

Хочу выразить особую благодарность всем офицерам, с которыми удалось служить в миссиях, за их профессионализм, стойкость и целеустремленность, которые вложили свои лучшие человеческие и профессиональные качества, что позволяло формировать положительный имидж нашей страны на международной арене. Горжусь, что именно мне досталась высокая честь представлять страну и ведомство в самой авторитетной международной организации и внести свой вклад в дело укрепления мира и безопасности в горячих точках планеты.