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ГКНБ КР пресечена деструктивная деятельность "Клооп Медиа"

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ГКНБ КР пресечена деструктивная деятельность представителей общественного фонда "Клооп Медиа", сообщает пресс-служба ведомства.

"В феврале 2024 года, согласно судебному решению, Общественный фонд "Клооп Медиа" был ликвидирован, его деятельность запрещена. Несмотря на ликвидацию и запрет деятельности, представители бывшего "Клооп Медиа" проводили информационную деятельность, публикуя материалы в негативном русле, с искаженными сведениями в отношении государственных и муниципальных органов КР.

Данная незаконная работа была направлена на провокацию недовольства граждан, с целью манипулирования общественным мнением, для дальнейшей организации массовых беспорядков.

Представители бывшего ОФ "Клооп Медиа", игнорировали судебный запрет на деятельность, выходя за рамки своих гражданских прав, искажали информацию, вводя население в заблуждение в лицемерной форме.

Указанная деятельность нарушает права граждан и противоречит Закону КР "О средствах массовой информации" по следующим статьям: "Производственно-хозяйственная деятельность СМИ"; "Регистрация средств массовой информации"; "Разрешение на распространение массовой информации"; "Перечень информации, не подлежащей публичному распространению". Более того, не соблюдаются общепринятые нормы "Этического Кодекса журналиста КР".

В рамках уголовного дела, возбужденного по факту призывов к массовым беспорядкам, задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР главный видео редактор "А.А.Н" и оператор монтажер.

Согласно показаниям задержанных, руководители бывшего ОФ "Клооп Медиа", находясь за пределами страны, организовали привлечение молодых журналистов за счет различных привилегий и финансового вознаграждения. А основными спонсорами являлись иностранные организации.

В целях дискредитации органов государственного управления, на регулярной основе готовились публикации статей дезинформационного характера и постов в социальных сетях, которые передавались организаторам бывшего ОФ "Клооп Медиа", которые совместно с Б.Темировым, основателем ютуб-канала "Temirov Live", осуществляли монтаж и дальнейшую публикацию.

Кроме того, порядок финансирования и выплаты заработной платы журналистам осуществлялся в нарушение Закона КР "О некоммерческих организациях".

Другим участникам данной деятельности были разъяснены основания неправомерности проводимой работы, после чего они признали нарушение требований законодательства и обязались отказаться от дальнейшего сотрудничества с бывшим ОФ "Клооп Медиа".

ГКНБ КР напоминает, что целенаправленное введение в заблуждение широких слоев населения влечет за собой соответствующее административное и уголовное наказание согласно законодательству КР".


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URL: https://www.vb.kg/446490
Теги:
ГКНБ, СМИ, суд, Кыргызстан
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